Qué hizo Mauro Icardi al reencontrarse con sus hijas que enfureció a Wanda Nara

Según revelaron las niñas junto a los hijos de la China Suárez se quedaron jugando hasta la madrugada y se quedaron descansando en su casa generando la furia de Wanda Nara que habría presentado un escrito en la justicia.

Mauro Icardi preocupado por la salud mental de sus hijas: su reclamo

Gustavo Méndez reveló que Mauro Icardi y sus abogadas presentaron una medida cautelar para que las hijas que comparte con la empresaria asistan a terapia de manera presencial y no virtual, como venían haciendo hasta ahora.

En los documentos presentados por el periodista se sostiene que la modalidad por videollamada “no resulta la más adecuada para garantizar un abordaje terapéutico eficaz y la privacidad de ese espacio”.

Por este motivo, el juez Adrián Hagopián intimó a Wanda Nara a que arbitre los medios necesarios para que las niñas concurran personalmente a las sesiones para que de esta forma no haya terceros que puedan interferir en sus dichos y respuestas.

Quién filtró el video de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Tras las repercusiones y la polémica que estalló luego de que se viralizara un video privado donde se ve a las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi discutiendo con su madre, en Puro Show revelaron cómo llegó a los medios.

Sin pelos en la lengua, Fernanda Iglesias apuntó contra Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi. "Tengo confirmado que la que filtró el video es Elba Marcovecchio, es una intimidad mía que no quiero revelar ,pero lo sé”, aseguró.

“Me parece un horror que lo haya filtrado a los medios...Ellas no trabajan para Mauro Icardi, trabajan para los medios y para ganar plata”, siguió indignada luego de haber sido señalada como la responsable.

“Yo me enojé cuando se filtró, me angustié un montón, quedé como… Entendí que no era yo la responsable, yo no lo viralicé. Estaba angustiada porque encima me puteaban en redes”, aclaró, preocupada por el lugar en el que quedó porque fue ella la primera en contar que ese video existía.