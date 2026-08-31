¡Se supo! El motivo por el que Mauro Icardi no reaccionó a los dichos de Maxi López en Podemos Hablar

"Maurito no lo cruza porque sus abogadas le dijeron que era para peor y no le sumaba hacer una guerra de todo. Maurito obediente se mantiene callado pero pasan cosas todo el tiempo", siguió.

Mauro Icardi y la China Suárez regresarán a Estambul: el contundente motivo

n medio de la incertidumbre por su futuro futbolístico a días del cierre de mercado de pases en Europa, Mauro Icardi y la China Suárez viajarían a Estambul.

A pesar de que trascendió que la mansión donde vivían Mauro Icardi y la China Suárez fue vaciada, la pareja volverá a Turquía para recuperar sus pertenencias y por Rufina Cabré, según reveló Paula Varela en Lape Social Club.

“Tiene un par de reuniones, me dicen del lado de ellos, tiene sus cosas, sus pertenencias, sus perros...”, arrancó la periodista.

Además, Mauro Icardi y la China Suárez estarían preocupados por el régimen escolar de los hijos de la actriz. “Tengo entendido que se quiere ir porque los chicos también tienen que arrancar el colegio allá por el sistema que tienen”, explicó Varela.

Días antes,Yanina Latorre aseguró que Rufina Cabré quería quedarsse en Argentina. "Me dijeron que Rufina Cabré no quiere volver a Estambul, tiene el hockey...", lanzó la conductora en Sálvese Quien Pueda mientras siguen las dudas sobre el futuro futbolístico de Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray.