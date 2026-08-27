Wanda Nara contra las cuerdas por la salud mental de sus hijas: el pedido de Mauro Icardi

Mientras sigue la polémica por la filtración de un video privado de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi llorando y discutiendo con su madre y su abuela, Nora Colosimo, estalló un nuevo capítulo en la guerra entre los ex.
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El miércoles por la noche, Gustavo Méndez reveló que Mauro Icardi y sus abogadas presentaron una medida cautelar para que las hijas que comparte con la empresaria asistan a terapia de manera presencial y no virtual, como venían haciendo hasta ahora.
En los documentos presentados por el periodista se sostiene que la modalidad por videollamada “no resulta la más adecuada para garantizar un abordaje terapéutico eficaz y la privacidad de ese espacio”.
Por este motivo, el juez Adrián Hagopián intimó a Wanda Nara a que arbitre los medios necesarios para que las niñas concurran personalmente a las sesiones para que de esta forma no haya terceros que puedan interferir en sus dichos y respuestas.
Nora Colosimo habló del video privado de sus nietas llorando
En la grabación se oye llorar y gritar a las chicas que su papá Mauro Icardi no les hizo nada mientras Wanda Nara y Nora insisten con obtener otra respuesta lo que generó especulaciones sobre una supuesta manipulación de los mayores.
Indignada, Nora Colosimo habló en Primicias Ya y defendió su actitud en el video. "Mis nietas llegaron en estado de shock, hice lo que me nació como abuela diciendo qué te pasó qué te dijeron, qué te hicieron", arrancó.
"Que cada uno le dé el contexto que quiera darle, la verdad la sabemos nosotras... El resto no lo puedo contar porque es lo que las nenas dijeron", siguió sobre el motivo de la angustia de las pequeñas. Además, Nora aseguró que Wanda grabó el episodio por recomendación para mostrar el estado de sus herederas.
Quién filtró el video de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Tras las repercusiones y la polémica que estalló luego de que se viralizara un video privado donde se ve a las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi discutiendo con su madre, en Puro Show revelaron cómo llegó a los medios.
Sin pelos en la lengua, Fernanda Iglesias apuntó contra Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi. "Tengo confirmado que la que filtró el video es Elba Marcovecchio, es una intimidad mía que no quiero revelar ,pero lo sé”, aseguró.
“Me parece un horror que lo haya filtrado a los medios...Ellas no trabajan para Mauro Icardi, trabajan para los medios y para ganar plata”, siguió indignada luego de haber sido señalada como la responsable.
“Yo me enojé cuando se filtró, me angustié un montón, quedé como… Entendí que no era yo la responsable, yo no lo viralicé. Estaba angustiada porque encima me puteaban en redes”, aclaró, preocupada por el lugar en el que quedó porque fue ella la primera en contar que ese video existía.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Mauro Icardi presentó una medida cautelar para que sus hijas asistan a terapia presencial.
- Salud de las hijas: Se filtró un video de las niñas llorando, Nora Colosimo defendió su accionar como abuela.
- Video polémico: Se señala a Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, como la responsable de filtrar el video a los medios.