Tras las repercusiones y la polémica que estalló luego de que se viralizara un video privado donde se ve a las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi discutiendo con su madre, en Puro Show revelaron cómo llegó a los medios.
Se supo quién filtró el video íntimo de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Salió a la luz la verdad detrás del video donde se ve a las pequeñas discutiendo con Wanda Nara y su abuela Nora Colosimo
Sin pelos en la lengua, Fernanda Iglesias apuntó contra Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi. "Tengo confirmado que la que filtró el video es Elba Marcovecchio, es una intimidad mía que no quiero revelar ,pero lo sé”, aseguró.
“Me parece un horror que lo haya filtrado a los medios...Ellas no trabajan para Mauro Icardi, trabajan para los medios y para ganar plata”, siguió indignada luego de haber sido señalada como la responsable.
“Yo me enojé cuando se filtró, me angustié un montón, quedé como… Entendí que no era yo la responsable, yo no lo viralicé. Estaba angustiada porque encima me puteaban en redes”, aclaró, preocupada por el lugar en el que quedó porque fue ella la primera en contar que ese video existía.
Mauro Icardi habló del video y apuntó contra Wanda Nara y Nora Colosimo
Según explicó Fernanda Iglesias se oye gritar a las chicas que su papá no les hizo nada mientras Wanda Nara y Nora insisten con obtener otra respuesta.
Fiel a su estilo picante, Mauro Icardi respondió con un posteo donde apuntó contra Wanda Nara, su ex suegra, Nicolás Payarola y la Justicia.
“Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre”, comenzó escribiendo. “La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente. Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de (Nicolás) Payarola”, siguió sobre el ex abogado de Wanda Nara.
Mauro Icardi furioso por la manipulación de sus hijas
“Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene ‘los abogados que se merece’, terminan haciéndole el mayor favor a otros”, lanzó.
“Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto”, escribió sobre cómo los adultos influencias a las menores.
“Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos”, lanzó punzante. "Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato”, afirmó.
En pocas palabras
- Filtración de video: Se apunta a Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, como responsable de filtrar el video íntimo de las hijas de Wanda Nara.
- Reacciones: Fernanda Iglesias criticó la filtración, mientras Mauro Icardi acusó manipulación por parte de Wanda Nara hacia sus hijas.
- Contexto: El video muestra a las hijas discutiendo con Wanda Nara y su abuela Nora Colosimo.