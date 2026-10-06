¡Bombazo! ¿Wanda Nara y Grego Rosselló juntos?

"Le pregunté si lo calentaba en serio a Grego. Ella va a estar siempre con Martín Migueles y lo va a negar. No es impedimento para que ella le entre. Estaba con Icardi y estuvo con Keitas", lanzó picante Yanina en su programa de radio.

Wanda Nara y Maxi López amigados

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una de las últimas imágenes que publicó en su cuenta de Instagram.

Desde las revelaciones de Maxi López en PH: Podemos Hablar donde habló de encuentros sexuales que tuvo con mujeres en Rusia, Wanda Nara salió con los tapones de punta y expresó su enojo con el padre de sus hijos.

A pesar de la buena relación que mostraron durante Masterchef, trascendieron rumores que en las últimas semanas Wanda Nara y Maxi López se habían distanciado y que había tensión entre ellos.

Wanda Nara y Maxi López reconciliados.

Ahora, Wanda Nara confirmó esas versiones y confirmó la esperada reconciliación con una postal junto a Maxi López desde su casa. "Reconciliados", escribió.

Wanda Nara reveló quién es "M" el hombre que le regaló las flores amarillas

Wanda Nara habló con las cámaras de LAM en medio del gran reveulo que causó uno de sus últimos posteos.

Durante el día de la primavera, Wanda Nara fue noticia de todos los portales al publicar las fotos desde las grabaciones de Masterchef mostrando un ramo de flores amarillas que recibió de parte de un misterioso "M". "Gracias M te amamos", escribió sin dar más pistas.

Como siempre, las especulaciones sobre la identidad de "M" no tardaron en llegar, generando sospechas sobre la psibilidad de que Mauro Icardi fuera el hombre detrás del regalo.

Al ser consultada por las flores, Wanda Nara admitió que el jugador solía enviarle flores todos los días de la primavera aunque no está oportunidad. "Fue Martín", dijo haciendo alusión a Martín Migueles, cuando le preguntaron quién había enviado el presente.