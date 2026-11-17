Una compra rutinaria en un supermercado Vea de San Miguel de Tucumán derivó en un episodio de tensión política para la cantante Gladys La Bomba Tucumana, quien denunció haber sido agredida verbalmente por otro cliente mientras aguardaba su turno en la línea de cajas.
Agredieron a La Bomba Tucumana: un hombre la insultó en un supermercado
El incidente ocurrió en un supermercado en Tucumán, donde la artista fue abordada por un cliente hostil y agresivo. La Bomba grabó todo con su celular
Según el relato difundido por la propia Bomba en su cuenta oficial de Instagram, un hombre se aproximó a ella con una actitud hostil para expresarle de manera deliberada que no le solicitaría una fotografía porque la consideraba una kuka, un término utilizado de forma despectiva en el debate público argentino para señalar a quienes simpatizan con el kirchnerismo.
Ante la provocación, La Bomba Tucumana decidió no dejar pasar el comentario y optó por encarar directamente al individuo para exigirle explicaciones sobre su comportamiento en un ámbito cotidiano.
Sin embargo, de acuerdo con las imágenes registradas por la intérprete y compartidas en sus redes sociales, el hombre evitó profundizar en una discusión y se limitó a responder con la consigna partidaria: "Aguante Milei", en alusión al presidente de la Nación.
Si bien el señalamiento del agresor buscó encasillar ideológicamente a la cantante, el episodio no expuso definiciones partidarias propias de la artista, sino el rechazo público ante una agresión recibida mientras realizaba trámites personales.
Este cruce tuvo lugar durante el regreso de Gladys a su provincia natal, una estadía marcada por un complejo trasfondo tanto en el plano laboral como en el familiar.
En las semanas previas al incidente, la cantante debió afrontar el cierre definitivo de su local de empanadas en el barrio porteño de Recoleta, un emprendimiento gastronómico con el que había buscado diversificar su actividad fuera de los escenarios.
A este revés comercial se sumó el duelo por el repentino fallecimiento de su sobrino en Tucumán, una pérdida que afectó profundamente su entorno íntimo. En ese contexto de sensibilidad personal, la exposición del video en sus plataformas digitales volvió a poner de manifiesto cómo la polarización política logra trasladarse a los espacios domésticos y generar confrontaciones directas contra figuras públicas en su vida diaria.
En pocas palabras
- Agresión verbal: Gladys La Bomba Tucumana denunció ser insultada por un cliente en un supermercado de Tucumán.
- Motivación política: el hombre se refirió a ella como "kuka" y gritó "Aguante Milei" sin solicitar una foto.
- Contexto personal: el incidente ocurre tras el cierre de su local de empanadas y el fallecimiento de su sobrino.