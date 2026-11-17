Sin embargo, de acuerdo con las imágenes registradas por la intérprete y compartidas en sus redes sociales, el hombre evitó profundizar en una discusión y se limitó a responder con la consigna partidaria: "Aguante Milei", en alusión al presidente de la Nación.

Si bien el señalamiento del agresor buscó encasillar ideológicamente a la cantante, el episodio no expuso definiciones partidarias propias de la artista, sino el rechazo público ante una agresión recibida mientras realizaba trámites personales.

Este cruce tuvo lugar durante el regreso de Gladys a su provincia natal, una estadía marcada por un complejo trasfondo tanto en el plano laboral como en el familiar.

En las semanas previas al incidente, la cantante debió afrontar el cierre definitivo de su local de empanadas en el barrio porteño de Recoleta, un emprendimiento gastronómico con el que había buscado diversificar su actividad fuera de los escenarios.

Agredieron verbalmente a Gladys la bomba Tucumana, por su ideología política. Esto sucedió en Tucumán. pic.twitter.com/gZrAewchC3 — El Siniestro (@Bauelsiniestro) November 17, 2026

A este revés comercial se sumó el duelo por el repentino fallecimiento de su sobrino en Tucumán, una pérdida que afectó profundamente su entorno íntimo. En ese contexto de sensibilidad personal, la exposición del video en sus plataformas digitales volvió a poner de manifiesto cómo la polarización política logra trasladarse a los espacios domésticos y generar confrontaciones directas contra figuras públicas en su vida diaria.