Gladys La Bomba Tucumana relató con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino Ian, de doce años, ocurrido tras una rápida descompensación posterior a una fractura no expuesta en la provincia de Tucumán.
El drama de La Bomba Tucumana: reveló de qué murió su sobrino de 12 años
Gladys La Bomba Tucumana relató la rápida descompensación de su sobrino Ian de 12 años y lo que desencadenó su deceso
La Bomba Tucumana viajó de urgencia para acompañar a su familia y pidió oraciones mientras espera esclarecer las circunstancias de la atención médica.
El trágico episodio comenzó cuando el niño jugaba descalzo a la pelota con sus primos en el pasillo de la casa de su abuela. Según explicó La Bomba, el menor impactó de manera accidental contra una estructura fija: “En vez de pegar una patada a la pelota, le pegó a un cantero de adentro de la casa y se lastimó”.
Tras sufrir lo que describió como “una fractura no expuesta”, el niño fue trasladado a un centro de salud para recibir asistencia. Sin embargo, el cuadro se agravó de forma vertiginosa en cuestión de horas.
Visiblemente conmovida, La Bomba señaló que la secuencia posterior a la lesión ocurrió en un plazo sumamente breve: “El asunto es que todo desencadena en una supuesta bacteria, Ian en veinticuatro o cuarenta y ocho horas muere injustamente”.
Ante la falta de precisiones sobre el diagnóstico confirmado y el establecimiento médico interviniente, la familia aguarda los resultados de las averiguaciones judiciales y médicas para determinar responsabilidades.
“Todavía no sabemos realmente cómo puede desencadenar algo así, en que Iancito se vaya y nos deje”, manifestó la artista, y agregó: “Vamos a ver qué hay que hacer para saber todo realmente lo que pasó”.
El caso generó conmoción en el ámbito artístico y consternación en la provincia, mientras la familia exige esclarecer los motivos exactos que derivaron en la fulminante pérdida del menor.
En pocas palabras
- Fallecimiento de Ian: La Bomba Tucumana relató la muerte de su sobrino Ian, de 12 años, tras una rápida descompensación.
- Causa inicial: el niño sufrió una fractura no expuesta jugando a la pelota, lo que habría desencadenado una supuesta bacteria.
- Exigencia familiar: la familia aguarda resultados médicos y judiciales para esclarecer las circunstancias y posibles responsabilidades.