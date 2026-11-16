Tras sufrir lo que describió como “una fractura no expuesta”, el niño fue trasladado a un centro de salud para recibir asistencia. Sin embargo, el cuadro se agravó de forma vertiginosa en cuestión de horas.

Visiblemente conmovida, La Bomba señaló que la secuencia posterior a la lesión ocurrió en un plazo sumamente breve: “El asunto es que todo desencadena en una supuesta bacteria, Ian en veinticuatro o cuarenta y ocho horas muere injustamente”.

Ante la falta de precisiones sobre el diagnóstico confirmado y el establecimiento médico interviniente, la familia aguarda los resultados de las averiguaciones judiciales y médicas para determinar responsabilidades.

“Todavía no sabemos realmente cómo puede desencadenar algo así, en que Iancito se vaya y nos deje”, manifestó la artista, y agregó: “Vamos a ver qué hay que hacer para saber todo realmente lo que pasó”.

El caso generó conmoción en el ámbito artístico y consternación en la provincia, mientras la familia exige esclarecer los motivos exactos que derivaron en la fulminante pérdida del menor.