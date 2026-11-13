Guerra total entre Wanda y la China Suárez: "Sos una prostituta"

Las protagonistas indiscutidas de este nuevo y violento capítulo fueron Wanda Nara y la China Suárez, quienes protagonizaron un enfrentamiento cara a cara que dejó en evidencia que las heridas del pasado no solo siguen abiertas, sino que supuran veneno puro.

Lejos de una charla civilizada o de un intercambio pacífico, la tensión estalló sin previo aviso cuando Wanda se cruzó con la actual pareja de Mauro Icardi.

La furia de Wanda estalló de inmediato, desatando una catarata de agresiones verbales desmedidas que rápidamente la colocaron en el ojo de la tormenta mediática.

“Muerta de hambre, prostituta. Sos una negra de mierda que está acá por plata. Te voy a matar. Te mato yo a palos”, se le escucha gritar a una enfurecida Wanda, en la grabación, la cual habría sido registrada de manera incógnita para dejar constancia de la brutal escena.

Lejos de achicarse ante semejante despliegue de furia, la China Suárez mantuvo la calma y le devolvió una provocadora frase que encendió aún más la mecha: "¿A quién vas a matar?", le retrucó en medio de la gresca.

Este violento episodio se suma a una lista negra que incluye la reciente pelea de Martín Migueles con Icardi y la delicada denuncia por presuntas lesiones que involucra a la pequeña Francesca, elevando la temperatura de un conflicto familiar que parece no tener fin.

La periodista de espectáculos Fernanda Iglesias deslizó que la reacción furibunda de Wanda no responde únicamente a la histórica rivalidad por el delantero, sino a un trasfondo mucho más sensible vinculado al bienestar de sus hijos.

Lo cierto es que este nuevo cruce cinematográfico confirma que la guerra menos pensada de la farándula nacional sumó su capítulo más oscuro y peligroso.