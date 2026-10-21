Mauro Icardi, la China Suárez y sus hijos desembarcaron en el Caribe mexicano tras sus días en Miami y revolucionaron a sus seguidores con postales de su estadía.
De vacaciones con la China Suárez, cómo fue la venganza de Mauro Icardi contra Wanda Nara
Impacto en las redes por la filosísima indirecta de Mauro Icardi y la China Suárez a Wanda Nara, ¡con foto incluída!
El primero en hacerlo fue Mauro Icardi. El jugador no paró de presumir la figura de la China Suárez publicando una serie de imágenes de la actiz en microbikini comparando su belleza con la de las modelos de Victorias Secret que recorrieron la mítica pasarela.
"Mi VS Ángel", escribió Icardi junto a la foto de la China Suárez en microbikini aunque la comparación que hizo no fue casual ya que estaría dedidcada a Wanda Nara y a un comentario que la rubia realizó al enterarse de la infidelidad de su marido.
"Me molesta más una modelo de Victoria Secret que a Mauro le da el target porque es un jugador millonario”, decía Wanda Nara sobre la conquista de Icardi.
Escracharon a la China Suárez comprando ropa barata en Miami y su reacción estalló las redes
la último escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi luego de que el jugador dejara a su hija menor sola en la casa de los sueños, se viralizaron videos e imágenes de la China Suárez de compras en una famosa tienda low cost de Miami donde la actriz viajó acompañada por sus hijos y su mamá.
La China Suárez incluso se sacó fotos con una clienta que luego la publicó en sus redes junto a un reel lanzando una filosa comparación con las lujosas compras que haría Wanda Nara si estuviese en Miami.
“No es por meter púa ni mucho menos pero ¿Wanda compraría en Primark? ¿Te la imaginás acá?”, dice y, como era de esperarse, la respuesta de la China Suárez no se hizo esperar.
Sin pelos en la lengua, la China Suárez dejó un comentario en la publicación y fue letal. “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, escribió mientras sigue disfrutando de sus días en Miami, Disney y México.
En pocas palabras
- Mauro Icardi: Presumió a la China Suárez en microbikini comparándola con modelos de Victoria's Secret.
- Indirecta a Wanda Nara: La frase de Icardi fue interpretada como una respuesta a un comentario previo de Wanda Nara.
- China Suárez: Se defendió de críticas sobre sus compras en Miami con un comentario contundente.