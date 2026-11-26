Ante la persistencia e intensidad del dolor, la familia acudió a una guardia médica. Según consta en la presentación judicial, en las tres primeras asistencias el diagnóstico inicial descartó lesiones de gravedad y el paciente regresó a su hogar.

La primera consulta ocurrió poco después del traumatismo. Sin mejoría, la madre volvió cerca de la medianoche y repitió la visita al día siguiente, cerca de las 15, cuando la inflamación había aumentado y el pie mostraba un tono oscuro.

En el escrito presentado ante la Justicia, Gómez denunció que durante esas instancias le indicaron que el niño caminara y movilizara la extremidad sin que se le practicaran estudios que evidenciaran el daño óseo.

Con el cuadro agravado, la mujer se dirigió al CAPS María Auxiliadora, donde le sugirieron buscar asistencia de urgencia en otro centro de salud. En el Hospital Avellaneda, una radiografía confirmó la existencia de una fractura en el sector inferior de la tibia izquierda, en las inmediaciones del tobillo.

El equipo médico le aplicó un yeso provisorio y gestionó su traslado en ambulancia hacia el Hospital de Niños, adonde ingresó por cuarta y última vez el 6 de noviembre a las 18.

La investigación judicial busca determinar ahora si existió negligencia o demora en el abordaje del traumatismo y de la infección posterior que provocó el fallecimiento del menor.