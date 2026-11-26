La muerte de Ian Cardozo, sobrino de Gladys, La Bomba Tucumana, derivó en una denuncia penal contra el personal médico que intervino en su atención tras un golpe en el pie que derivó en una infección mortal.
Gladys La Bomba Tucumana: piden exhumar al cuerpo de su sobrino
El pedido de exhumación del cuerpo del sobrino de Gladys, la Bomba Tucumana, busca determinar responsabilidades médicas
Su madre, Lucía Débora Alejandra Gómez, presentó el reclamo judicial y pidió la exhumación del cuerpo para establecer con precisión el origen del cuadro infeccioso y las responsabilidades profesionales durante los últimos siete días de vida del adolescente.
Ian tenía doce años, cursaba el primer año de la escuela secundaria y, de acuerdo con el testimonio materno, no presentaba patologías previas. El episodio comenzó el 4 de noviembre en el patio de su vivienda, en el barrio El Bosque, cuando el chico jugaba a la pelota y golpeó de manera accidental el empeine de su pie izquierdo contra un cantero.
Ante la persistencia e intensidad del dolor, la familia acudió a una guardia médica. Según consta en la presentación judicial, en las tres primeras asistencias el diagnóstico inicial descartó lesiones de gravedad y el paciente regresó a su hogar.
La primera consulta ocurrió poco después del traumatismo. Sin mejoría, la madre volvió cerca de la medianoche y repitió la visita al día siguiente, cerca de las 15, cuando la inflamación había aumentado y el pie mostraba un tono oscuro.
En el escrito presentado ante la Justicia, Gómez denunció que durante esas instancias le indicaron que el niño caminara y movilizara la extremidad sin que se le practicaran estudios que evidenciaran el daño óseo.
Con el cuadro agravado, la mujer se dirigió al CAPS María Auxiliadora, donde le sugirieron buscar asistencia de urgencia en otro centro de salud. En el Hospital Avellaneda, una radiografía confirmó la existencia de una fractura en el sector inferior de la tibia izquierda, en las inmediaciones del tobillo.
El equipo médico le aplicó un yeso provisorio y gestionó su traslado en ambulancia hacia el Hospital de Niños, adonde ingresó por cuarta y última vez el 6 de noviembre a las 18.
La investigación judicial busca determinar ahora si existió negligencia o demora en el abordaje del traumatismo y de la infección posterior que provocó el fallecimiento del menor.
En pocas palabras
- Fallecimiento de Ian Cardozo: piden exhumar el cuerpo del sobrino de Gladys, La Bomba Tucumana, tras golpe accidental.
- Denuncia Penal: la madre del menor presentó un reclamo judicial contra el personal médico por supuesta negligencia.
- Investigación en curso: ee busca determinar responsabilidades médicas por el cuadro infeccioso que derivó en el fatal desenlace.