"Amadeo es un chico que le gusta leer y sumarse a los desafíos", dijo su mamá

En esa manera de vincularse con el conocimiento parece estar una de las claves de su historia. Amadeo es curioso, responsable y apasionado en todo lo que hace. No necesita que haya un premio esperando al final para involucrarse. Le alcanza con que algo despierte su interés y le proponga un desafío.

La lectura, además, tiene raíces familiares. Su abuelo Samuel, ya fallecido, y su papá, Edgardo, son grandes lectores. Iardena cree que de ellos heredó buena parte de ese vínculo con los libros, una costumbre que fue creciendo con los años y que hoy también encuentra en su hermano menor un compañero para compartirla.

"Creo que por ahí también viene su amor por la lectura. Supo del desafío y le gustó. Es muy responsable y, como disfruta, lo hizo con mucha tranquilidad. Nunca desde la competencia, nunca para ganar nada, simplemente cumpliendo con la meta, que era leer los libros y disfrutar el proceso", explica.

Por eso, la noticia lo tomó por sorpresa. Y aunque naturalmente se puso contento, hubo algo que lo entusiasmó mucho más que cualquier diploma: la posibilidad de sumar 20 libros a su biblioteca y, sobre todo, hacerlos circular.

En familia. Amadeo (de pie) junto a su mamá y hermano. La lectura la heredó de su abuelo y de su bisabuelo.

"Me contó sorprendido y obviamente contento porque lo que más le copó fue que le dijeron que iba a recibir 20 libros. Decía que iba a tener 20 libros distintos para elegir, para poder leer, para compartir con su hermano y con sus amigos. Y una vez que haya podido leerlos todos, la idea de él es después donarlos a la escuela para que todos sus compañeritos tengan acceso a esos libros", relata su mamá.

La decisión no es un detalle menor. En un reconocimiento que pone en valor el hábito lector individual, Amadeo imaginó enseguida cómo transformar ese premio en una oportunidad colectiva. Los libros serán suyos, pero no quiere que se queden solamente con él. Primero los disfrutará y después los pondrá al alcance de otros chicos.

Y quizás ahí esté la mejor definición de lo que significa ser un embajador de la lectura: no solamente leer, sino contagiar las ganas de hacerlo.

Una pasión que también se expresa en el deporte

La lectura no es la única actividad en la que Amadeo pone entusiasmo. Su mamá lo describe como un chico apasionado en todo lo que emprende. En el estudio, en sus intereses personales y también en el básquet, deporte en el que llegó a integrar la selección mendocina de mini básquet.

Amadeo es un apasionado del básquet.

"Es un apasionado en todo lo que hace. En el estudio, en el básquet... Todo lo hace con amor, con pasión y dedicación. Él no hace las cosas por un premio. No sé si es consciente de que ganó, de que salió embajador y de lo que eso significa. Disfrutó del proceso y lo demás creo que queda en segundo plano. Y eso es lo que más me gusta", dice Iardena.

En su casa hay una frase que parece acompañarlo en cada actividad: la práctica hace al maestro. No como una exigencia ni como una carrera por llegar primero, sino como una manera de entender que las cosas que valen la pena necesitan dedicación, constancia y ganas.

"Siempre se dedica mucho a todo lo que le gusta. Ojalá que sea inspiración para otros chicos", agrega su mamá.

El desafío que reunió a más de 4.000 chicos

La distinción de Amadeo forma parte del Premio Embajadores de la Lectura 2026, una iniciativa de Fundación Leer que reconoce a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años que construyen un vínculo sostenido con los libros.

La propuesta se desarrolla a través de Desafío Leer. El Club, una plataforma digital gratuita que ofrece una biblioteca con más de 400 títulos, juegos y actividades para fortalecer la comprensión lectora.

Para convertirse en embajadores, los participantes deben completar una expedición de 4 niveles. En cada uno leen clásicos de la literatura, responden trivias, participan en misiones especiales y superan desafíos relacionados con los textos. Cada etapa completada les permite avanzar y obtener un reconocimiento.

En esta edición participaron más de 4.100 chicos de distintos puntos del país. Entre quienes llegaron a la instancia final, 23 fueron seleccionados mediante un sorteo para recibir una mochila con 20 libros nuevos.

La iniciativa busca poner en valor cuatro aspectos fundamentales: el compromiso, la perseverancia, la práctica sostenida y la comprensión de lo que se lee.

"Queremos que cada chico descubra que la lectura es una aventura que se construye paso a paso", expresó Patricia Mejalelaty, directora ejecutiva de Fundación Leer, al presentar a los ganadores.

La plataforma, además, acumula resultados que dan cuenta de su alcance: desde su creación registra más de 185.000 horas de lectura y más de un millón de lecturas finalizadas.

En Mendoza, uno de esos nombres es el de Amadeo. Un chico de 11 años que disfruta aprender, que encuentra en los libros una puerta abierta a nuevas historias y que, sin proponérselo, dejó una enseñanza bastante más grande que el premio recibido.

Porque los 20 libros que llegarán a sus manos tendrán primero un lector entusiasta, después un hermano y varios amigos con quienes compartirlos y, finalmente, una escuela entera que podrá descubrirlos.

Y todo empezó, simplemente, porque le gustaba leer.