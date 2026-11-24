El conflicto se intensificó significativamente cuando un pasajero ajeno a la situación comenzó a filmarla con su teléfono móvil sin su consentimiento. La persona la increpó e insultó públicamente, preguntándole con tono de burla si padecía alguna condición médica o discapacidad que justificara no ceder el lugar. Jeniffer mantuvo la calma y se limitó a cuestionar si la estaban grabando.

La familia del pequeño ya tenía un asiento propio, también junto a la ventanilla. Aun así, pidieron el de ella.

El video fue publicado en redes sociales y acumuló millones de reproducciones, desencadenando críticas y ataques en su contra. Esta exposición afectó la salud emocional de la mujer, provocándole temor a salir a la calle y obligándola a abandonar su empleo bancario.

Decidida a buscar justicia, Jeniffer presentó una demanda contra la aerolínea Gol exigiendo una compensación económica y demandó legalmente al pasajero que la grabó. Con esta acción busca quería cuestionar las humillaciones públicas y dar a conocer que nadie debe ser atacado por ejercer el derecho de poder decir "no" y ocupar el asiento que a cada uno le corresponde en el avión.