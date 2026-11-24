Una joven de 19 años y ex empleada bancaria, se vio envuelta en un tenso episodio mientras disfrutaba de su viaje en un avión, lo que derivó en un escándalo masivo y en una demanda. Todo pasó durante un vuelo comercial para el cual ella había reservado y pagado con la debida anticipación su propio asiento junto a la ventanilla.
Se negó a darle su asiento a un niño que lloraba y ahora demanda a la aerolínea y a quien la filmó
Al momento de abordar el avión, Jeniffer Castro descubrió que el niño ya estaba sentado en el lugar que ella había pagado con anticipación, por lo que tuvo que esperar a que se levantara para poder acomodarse.
Aunque la familia del menor ya contaba con una reserva propia en otra ventanilla, insistieron de manera reiterada en ponerse en la ubicación en la que debería ir la joven. Ante la firme postura de la mujer de conservar su lugar, la atmósfera en la cabina se volvió tensa y, durante el viaje, el pequeño lloró de forma prolongada, generando incomodidad entre los pasajeros.
El conflicto se intensificó significativamente cuando un pasajero ajeno a la situación comenzó a filmarla con su teléfono móvil sin su consentimiento. La persona la increpó e insultó públicamente, preguntándole con tono de burla si padecía alguna condición médica o discapacidad que justificara no ceder el lugar. Jeniffer mantuvo la calma y se limitó a cuestionar si la estaban grabando.
El video fue publicado en redes sociales y acumuló millones de reproducciones, desencadenando críticas y ataques en su contra. Esta exposición afectó la salud emocional de la mujer, provocándole temor a salir a la calle y obligándola a abandonar su empleo bancario.
Decidida a buscar justicia, Jeniffer presentó una demanda contra la aerolínea Gol exigiendo una compensación económica y demandó legalmente al pasajero que la grabó. Con esta acción busca quería cuestionar las humillaciones públicas y dar a conocer que nadie debe ser atacado por ejercer el derecho de poder decir "no" y ocupar el asiento que a cada uno le corresponde en el avión.
En pocas palabras
- Ex empleada bancaria: joven de 19 años demanda a aerolínea y pasajero por grabarla sin permiso.
- Incidente en vuelo: se negó a ceder su asiento junto a la ventanilla a un niño que lloraba.
- Consecuencias: el video viralizó, afectó su salud emocional y la obligó a dejar su empleo.