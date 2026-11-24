Esta historia es un ejemplo de cómo una solución biológica mal contenida puede desencadenar una batalla tecnológica y económica de más de 1.150 millones de dólares. Se trata de cuatro especies de peces originarias de China que terminaron extendiéndose por los ríos de Estados Unidos.
En los años 70, un pez de China invadió a los ríos de Estados Unidos: hoy construyen una barrera de 1.150 millones de dólares para frenar su avance.
Cuatro especies de peces originarias de China, introducidas en el sur de Estados Unidos en los años 70, han provocado la necesidad de una megaobra de US$1.150 millones.
Todo comenzó en los años 70, cuando los piscicultores del sur Estados Unidos, especialmente en Arkansas, y las plantas de tratamiento de aguas buscaban una alternativa económica a los productos químicos para eliminar algas y parásitos. Como solución, importaron cuatro especies de carpas asiáticas.
Los peces invasores de China avanzan por los ríos de Estados Unidos
Entre finales de los años 70 y la década de 1990, varias inundaciones provocaron el desbordamiento de los estanques de cría y permitieron que estos peces escaparan hacia el río Misisipi. Desde allí, comenzaron a extenderse hacia el norte a través de los ríos Illinois, Misuri y Ohio.
El punto más crítico de esta expansión es el Canal Sanitario y de Navegación de Chicago, una vía artificial que conecta la cuenca del Misisipi con el lago Míchigan. Para evitar que las carpas lleguen a los Grandes Lagos, cuya industria pesquera y turística genera miles de millones de dólares, las autoridades desplegaron un sistema de defensa tecnológico único en el mundo.
Desde 2002 funcionan electrodos sumergidos que emiten pulsos de corriente continua en el agua. El voltaje no mata a los peces, pero les provoca espasmos musculares que se vuelven cada vez más incómodos a medida que avanzan, obligándolos a darse la vuelta.
El megaproyecto de Brandon Road
Para reforzar la defensa cerca de Joliet, en Illinois, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, junto con varios estados, impulsó una obra valorada en 1.150 millones de dólares.
El proyecto combina barreras eléctricas, cortinas de burbujas de aire, cañones acústicos subacuáticos y una esclusa especial que permite lavar el agua alrededor de las barcazas, con el objetivo de evitar que los peces viajen ocultos en las estelas de los barcos. Los buques los lleva de "polizones" hasta cruzar las barreras. Por eso hace falta lavar el agua alrededor del barco en la esclusa.
En 2026, el megaproyecto de Brandon Road, valorado en 1.150 millones de dólares, se encuentra en plena fase de construcción, aunque ha atravesado una fuerte crisis política y paralizaciones temporales. Todo esto ocurre en medio de una carrera contrarreloj para impedir que las carpas alcancen el lago Míchigan. El proyecto está dividido en tres grandes fases y su finalización completa está prevista para 2033.
En pocas palabras
- Peces invasores: Cuatro especies de carpas asiáticas de China se extendieron por ríos de Estados Unidos en los 70.
- Gran obra: Se construye una barrera de US$1.150 millones en Chicago para evitar que lleguen a los Grandes Lagos.
- Tecnología de defensa: El proyecto combina electrodos, burbujas de aire y cañones acústicos para frenar la expansión.