El punto más crítico de esta expansión es el Canal Sanitario y de Navegación de Chicago, una vía artificial que conecta la cuenca del Misisipi con el lago Míchigan. Para evitar que las carpas lleguen a los Grandes Lagos, cuya industria pesquera y turística genera miles de millones de dólares, las autoridades desplegaron un sistema de defensa tecnológico único en el mundo.

Desde 2002 funcionan electrodos sumergidos que emiten pulsos de corriente continua en el agua. El voltaje no mata a los peces, pero les provoca espasmos musculares que se vuelven cada vez más incómodos a medida que avanzan, obligándolos a darse la vuelta.

El megaproyecto de Brandon Road

Para reforzar la defensa cerca de Joliet, en Illinois, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, junto con varios estados, impulsó una obra valorada en 1.150 millones de dólares.

El proyecto combina barreras eléctricas, cortinas de burbujas de aire, cañones acústicos subacuáticos y una esclusa especial que permite lavar el agua alrededor de las barcazas, con el objetivo de evitar que los peces viajen ocultos en las estelas de los barcos. Los buques los lleva de "polizones" hasta cruzar las barreras. Por eso hace falta lavar el agua alrededor del barco en la esclusa.

En 2026, el megaproyecto de Brandon Road, valorado en 1.150 millones de dólares, se encuentra en plena fase de construcción, aunque ha atravesado una fuerte crisis política y paralizaciones temporales. Todo esto ocurre en medio de una carrera contrarreloj para impedir que las carpas alcancen el lago Míchigan. El proyecto está dividido en tres grandes fases y su finalización completa está prevista para 2033.