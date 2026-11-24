Uno de los protagonistas de esta transformación es Foxconn, el fabricante taiwanés que produce dispositivos para algunas de las mayores compañías tecnológicas del mundo. En 2024 anunció una inversión de aproximadamente 241 millones de dólares para ampliar sus operaciones en Chihuahua y aumentar su capacidad de fabricación de servidores destinados a inteligencia artificial.

México todavía no desplaza a Taiwán

Sin embargo, hay una diferencia fundamental. México está creciendo en la fabricación y el ensamblaje de equipos tecnológicos, pero todavía no compite con Taiwán en la producción de los semiconductores más avanzados.

La industria mexicana participa principalmente en actividades como diseño, ensamblaje, pruebas y empaquetado de chips. La fabricación de obleas de silicio de última generación continúa concentrada en otros mercados, especialmente Taiwán.

Por eso, el avance mexicano no representa una derrota tecnológica taiwanesa. En buena medida, son precisamente sus empresas las que están impulsando la expansión industrial en México.

El país latinoamericano está aprovechando el boom de la inteligencia artificial para ocupar un lugar cada vez más importante en el mapa tecnológico de América del Norte. Y mientras Estados Unidos necesita más servidores y capacidad de procesamiento, México busca convertirse en una de las principales plataformas para fabricarlos.

El movimiento también tiene una lectura geopolítica, mientras Washington busca reducir su dependencia de China, México se convierte en una nueva pieza de esa estrategia y Taiwán amplía su presencia industrial al otro lado del Pacífico.