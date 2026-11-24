Un país de América Latina está ganando terreno en un negocio que durante años tuvo a Asia como uno de sus principales protagonistas. El auge de la inteligencia artificial y la necesidad de producir más cerca de Estados Unidos están impulsando un cambio en las cadenas de suministro, con inversiones millonarias de empresas taiwanesas que encontraron en el país latinoamericano una nueva plataforma industrial.
El país de América Latina que gana terreno con las fábricas de Taiwán y se mete en la disputa tecnológica entre China y Estados Unidos
El país de América Latina que le gana terreno a Taiwán en el negocio tecnológico de Estados Unidos es México, impulsado por la inteligencia artificial
Las exportaciones mexicanas de equipos informáticos hacia Estados Unidos crecieron con fuerza durante 2025 y superaron los 79.000 millones de dólares en los 12 meses hasta noviembre. La cifra incluye distintas categorías de máquinas de procesamiento de datos, computadoras y equipos relacionados, no exclusivamente servidores de inteligencia artificial.
Los gigantes de Taiwán llegan a América Latina
Detrás de este crecimiento aparece una industria que necesita cada vez más infraestructura. Los centros de datos que alimentan herramientas de inteligencia artificial requieren miles de servidores, placas electrónicas y componentes especializados. México tiene una ventaja clave, su cercanía geográfica con Estados Unidos, una amplia base manufacturera y su integración comercial con el mercado norteamericano.
Uno de los protagonistas de esta transformación es Foxconn, el fabricante taiwanés que produce dispositivos para algunas de las mayores compañías tecnológicas del mundo. En 2024 anunció una inversión de aproximadamente 241 millones de dólares para ampliar sus operaciones en Chihuahua y aumentar su capacidad de fabricación de servidores destinados a inteligencia artificial.
México todavía no desplaza a Taiwán
Sin embargo, hay una diferencia fundamental. México está creciendo en la fabricación y el ensamblaje de equipos tecnológicos, pero todavía no compite con Taiwán en la producción de los semiconductores más avanzados.
La industria mexicana participa principalmente en actividades como diseño, ensamblaje, pruebas y empaquetado de chips. La fabricación de obleas de silicio de última generación continúa concentrada en otros mercados, especialmente Taiwán.
Por eso, el avance mexicano no representa una derrota tecnológica taiwanesa. En buena medida, son precisamente sus empresas las que están impulsando la expansión industrial en México.
El país latinoamericano está aprovechando el boom de la inteligencia artificial para ocupar un lugar cada vez más importante en el mapa tecnológico de América del Norte. Y mientras Estados Unidos necesita más servidores y capacidad de procesamiento, México busca convertirse en una de las principales plataformas para fabricarlos.
El movimiento también tiene una lectura geopolítica, mientras Washington busca reducir su dependencia de China, México se convierte en una nueva pieza de esa estrategia y Taiwán amplía su presencia industrial al otro lado del Pacífico.
En pocas palabras
- México: El país latinoamericano incrementa sus exportaciones de equipos informáticos a Estados Unidos, superando los 79.000 millones de dólares en 2025.
- Inversiones taiwanesas: Gigantes como Foxconn invierten en México para expandir la fabricación de servidores de inteligencia artificial, aprovechando la cercanía con EE.UU.
- Rol estratégico: Si bien México avanza en ensamblaje, Taiwán aún lidera en la producción de semiconductores, con empresas taiwanesas impulsando la expansión mexicana.