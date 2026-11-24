Brasil quiere cambiar la forma en que lleva sus productos al mundo. Su apuesta es un megaproyecto ferroviario que busca atravesar América del Sur, conectar el océano Atlántico con el Pacífico y abrir una nueva salida comercial hacia Asia.
Un país de América del Sur quiere poner en marcha un tren para unir océanos y abrir una nueva ruta hacia China
El megaproyecto ferroviario brasileño pretende atravesar América del Sur y facilitar la exportación de productos agrícolas y minerales a Asia.
Se trata del tren bioceánico Brasil-Perú, un corredor que pretende unir el puerto de Ilhéus, en Bahía, con el puerto de Chancay, en Perú, una infraestructura construida con participación china y considerada estratégica para el comercio con Asia.
El país de América del Sur que quiere cruzar la Amazonía en tren para abrir una ruta directa hacia China
El trazado proyectado atravesaría cinco estados brasileños: Bahía, Goiás, Mato Grosso, Rondônia y Acre. Desde allí cruzaría la frontera peruana hasta alcanzar la costa del océano Pacífico. El trazado peruano tendría que resolver un enorme desafío de ingeniería en la cordillera
La apuesta de este tren tiene un motivo económico concreto. Brasil es una potencia agroexportadora, pero buena parte de su producción se encuentra lejos de los puertos marítimos. Una conexión ferroviaria en permitiría transportar grandes volúmenes de soja, maíz, minerales y otros productos hasta una salida hacia los mercados asiáticos.
La disputa por las rutas del comercio mundial
El proyecto cuenta con un avance parcial en territorio brasileño. Algunas de las vías que formarían parte del corredor, como la FICO y la FIOL, tienen tramos en construcción. Sin embargo, la conexión completa hasta Perú todavía requiere estudios, inversiones y acuerdos entre ambos países.
En julio de 2025, Brasil y China firmaron un memorando para desarrollar estudios sobre el sistema ferroviario. El acuerdo contempla la cooperación técnica para avanzar en la conexión con Chancay.
Detrás de los rieles también hay una cuestión geopolítica. El puerto de Chancay, inaugurado en Perú en 2024, tiene participación de capital chino y busca convertirse en una plataforma logística para conectar América del Sur con Asia.
Si el corredor ferroviario llega a concretarse, Brasil podría contar con una nueva alternativa para llevar sus productos al Pacífico y fortalecer sus vínculos comerciales con China.
En pocas palabras
- Brasil planea: Un megaproyecto ferroviario que busca atravesar América del Sur para exportar a Asia.
- Tren bioceánico: Conectaría el océano Atlántico con el Pacífico, uniendo Brasil con Perú con participación china.
- Objetivo comercial: Facilitar la exportación de productos agrícolas y minerales brasileños a los mercados asiáticos.