La apuesta de este tren tiene un motivo económico concreto. Brasil es una potencia agroexportadora, pero buena parte de su producción se encuentra lejos de los puertos marítimos. Una conexión ferroviaria en permitiría transportar grandes volúmenes de soja, maíz, minerales y otros productos hasta una salida hacia los mercados asiáticos.

La disputa por las rutas del comercio mundial

El proyecto cuenta con un avance parcial en territorio brasileño. Algunas de las vías que formarían parte del corredor, como la FICO y la FIOL, tienen tramos en construcción. Sin embargo, la conexión completa hasta Perú todavía requiere estudios, inversiones y acuerdos entre ambos países.

En julio de 2025, Brasil y China firmaron un memorando para desarrollar estudios sobre el sistema ferroviario. El acuerdo contempla la cooperación técnica para avanzar en la conexión con Chancay.

Detrás de los rieles también hay una cuestión geopolítica. El puerto de Chancay, inaugurado en Perú en 2024, tiene participación de capital chino y busca convertirse en una plataforma logística para conectar América del Sur con Asia.

Si el corredor ferroviario llega a concretarse, Brasil podría contar con una nueva alternativa para llevar sus productos al Pacífico y fortalecer sus vínculos comerciales con China.