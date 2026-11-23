En el este de América del Sur, una extensa superficie de bosque seco permanece en el centro de una disputa por su futuro. Son 30.019 hectáreas de bosque chiquitano, un territorio que equivale aproximadamente a tres veces la superficie de la ciudad de París y que podría perder buena parte de su vegetación para dar paso a actividades agropecuarias.
Compran un bosque en América del Sur tres veces más grande que París y quieren cambiar millones de árboles por campos de soja
Un consorcio brasileño habría adquirido un bosque en Bolivia por US$20 millones, con planes de convertir dos tercios de su superficie en campos de soja.
La propiedad, conocida como INPA, está situada en la región de la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Durante años estuvo gestionada por una filial de una empresa neerlandesa dedicada a la fabricación de suelos de madera, que aprovechaba sus recursos forestales mediante la tala selectiva. Sin embargo, en 2025 sus propietarios decidieron ponerla en venta.
Compran bosque en América del Sur: un futuro incierto para millones de árboles
La familia brasileña Maggi Scheffer, vinculada al conglomerado agropecuario Bom Futuro, habría adquirido las 30.019 hectáreas por unos 20 millones de dólares, según una investigación de Follow the Money. Documentos internos apuntaban a la posibilidad de desmontar hasta dos tercios del terreno para actividades agrícolas, lo que pondría en riesgo alrededor de dos millones de árboles.
El bosque chiquitano es uno de los ecosistemas secos tropicales más importantes de América del Sur. Conecta la Amazonía, el Gran Chaco y el Cerrado, alberga especies como el jaguar y contribuye a regular el ciclo del agua. Su destrucción podría afectar la biodiversidad, las lluvias y a las comunidades indígenas de la región.
Los planes contemplan desmontar hasta dos tercios del terren
Antes de esta operación hubo una propuesta para conservar el bosque mediante actividades sostenibles, como el cultivo de nuez de baru y castaña de cajú y la venta de créditos de carbono, pero no llegó a concretarse.
El futuro de la propiedad sigue rodeado de incertidumbre. Una resolución judicial de 2019 estableció restricciones sobre su uso forestal y Bom Futuro negó tener inversiones corporativas en Bolivia. El plan productivo atribuido a la familia contempla una primera etapa dedicada a la ganadería y una posterior expansión del cultivo de soja.
La operación también quedó envuelta en una controversia financiera. La sociedad neerlandesa H2B Holding, utilizada para adquirir el bosque, estaba dirigida por un empleado de Rabobank, entidad que al mismo tiempo había respaldado una oferta alternativa para conservar esas tierras. Meses después, en julio de 2026, la propiedad de esa sociedad pasó a un fondo de inversión anónimo de Bahamas, por lo que todavía no está claro quién controla actualmente la adquisición.
En pocas palabras
- Adquisición Bosque: Un consorcio brasileño habría comprado 30.019 hectáreas en Bolivia por US$20 millones.
- Planes Futuros: El plan contempla desmontar dos tercios del terreno para actividades agropecuarias, afectando millones de árboles.
- Contexto Ecológico: El bosque chiquitano es vital, conectando ecosistemas y albergando especies, pero su futuro es incierto.