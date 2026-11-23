El bosque chiquitano es uno de los ecosistemas secos tropicales más importantes de América del Sur. Conecta la Amazonía, el Gran Chaco y el Cerrado, alberga especies como el jaguar y contribuye a regular el ciclo del agua. Su destrucción podría afectar la biodiversidad, las lluvias y a las comunidades indígenas de la región.

Los planes contemplan desmontar hasta dos tercios del terren

Antes de esta operación hubo una propuesta para conservar el bosque mediante actividades sostenibles, como el cultivo de nuez de baru y castaña de cajú y la venta de créditos de carbono, pero no llegó a concretarse.

El futuro de la propiedad sigue rodeado de incertidumbre. Una resolución judicial de 2019 estableció restricciones sobre su uso forestal y Bom Futuro negó tener inversiones corporativas en Bolivia. El plan productivo atribuido a la familia contempla una primera etapa dedicada a la ganadería y una posterior expansión del cultivo de soja.

La operación también quedó envuelta en una controversia financiera. La sociedad neerlandesa H2B Holding, utilizada para adquirir el bosque, estaba dirigida por un empleado de Rabobank, entidad que al mismo tiempo había respaldado una oferta alternativa para conservar esas tierras. Meses después, en julio de 2026, la propiedad de esa sociedad pasó a un fondo de inversión anónimo de Bahamas, por lo que todavía no está claro quién controla actualmente la adquisición.