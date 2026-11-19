El frío, la altitud y la falta de oxígeno no fueron suficientes para detener a Gustavo Lores. El nadador peruano protagonizó una extraordinaria travesía en el lago Titicaca, en Perú, donde recorrió 26,48 kilómetros durante más de nueve horas, en unas condiciones que pusieron a prueba su resistencia física y mental.
A más de 3.800 metros de altura, desafió el lago navegable más alto del mundo tras nadar durante nueve horas
El nadador peruano Gustavo Lores fue reconocido por Guinness World Records tras cruzar a nado el lago Titicaca, un hito que busca además concienciar sobre la contaminación.
La hazaña tuvo lugar el 24 de abril de 2026, en la región de Puno, al sureste de Perú. Lores completó el recorrido en 9 horas, 4 minutos y 54 segundos, nadando a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, en uno de los escenarios naturales más exigentes de América del Sur.
Un desafío extremo en las alturas de una lago de América del Sur
Uno de los aspectos más sorprendentes del desafío fue que el deportista realizó la travesía sin utilizar traje de neopreno. Tuvo que enfrentarse directamente a las bajas temperaturas, con el agua del lago Titicaca cercana a los 12 grados centígrados.
La altitud también representó una dificultad importante. A más de 3.800 metros, la menor disponibilidad de oxígeno supone una exigencia adicional para el organismo, especialmente durante una actividad física prolongada como la natación de larga distancia.
Un récord Guinness que pone a Perú en el mapa mundial
Para afrontar el reto, Lores realizó entrenamientos y un proceso de aclimatación en la zona. Durante la travesía contó con el acompañamiento de un kayakista y el apoyo de una embarcación de la Marina de Guerra del Perú, que participó en las labores de seguridad.
El esfuerzo tuvo recompensa, Guinness World Records reconoció oficialmente a Gustavo Lores por conseguir la mayor distancia nadada en el lago Titicaca, con una marca de 26,48 kilómetros.
El desafío también tuvo un propósito ambiental. Se trataba de llamar la atención sobre la contaminación por plásticos y la conservación del ecosistema del Titicaca, un espacio natural compartido por Perú y Bolivia.
El lago Titicaca es uno de los grandes símbolos geográficos de América del Sur. Situado en la cordillera de los Andes, entre ambos países, destaca por su altitud y extensión, además de su importancia ambiental, cultural e histórica.
En pocas palabras
- Nadador peruano: Gustavo Lores cruzó a nado el lago Titicaca para concienciar sobre contaminación.
- Récord Guinness: Logró la mayor distancia nadada (26,48 km) en el lago navegable más alto del mundo.
- Desafío extremo: Superó frío de 12 grados y altitud superior a 3.800 metros sin traje de neopreno.