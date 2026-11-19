La altitud también representó una dificultad importante. A más de 3.800 metros, la menor disponibilidad de oxígeno supone una exigencia adicional para el organismo, especialmente durante una actividad física prolongada como la natación de larga distancia.

Un récord Guinness que pone a Perú en el mapa mundial

Para afrontar el reto, Lores realizó entrenamientos y un proceso de aclimatación en la zona. Durante la travesía contó con el acompañamiento de un kayakista y el apoyo de una embarcación de la Marina de Guerra del Perú, que participó en las labores de seguridad.

El esfuerzo tuvo recompensa, Guinness World Records reconoció oficialmente a Gustavo Lores por conseguir la mayor distancia nadada en el lago Titicaca, con una marca de 26,48 kilómetros.

El desafío también tuvo un propósito ambiental. Se trataba de llamar la atención sobre la contaminación por plásticos y la conservación del ecosistema del Titicaca, un espacio natural compartido por Perú y Bolivia.

El lago Titicaca es uno de los grandes símbolos geográficos de América del Sur. Situado en la cordillera de los Andes, entre ambos países, destaca por su altitud y extensión, además de su importancia ambiental, cultural e histórica.