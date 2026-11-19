La planta que llega para destronar a la lengua de suegra o sansevieria.

La drácena marginata es una planta ornamental originaria de Madagascar. A diferencia de la lengua de suegra, cuyas hojas crecen directamente desde la base y tienen una estructura rígida, la drácena desarrolla un aspecto más liviano y ramificado. Esta particularidad permite utilizarla como elemento decorativo en salas pequeñas y grandes, especialmente cuando se busca sumar altura sin recargar el ambiente.

Una de sus principales ventajas es su versatilidad. Puede colocarse en macetas de cerámica, recipientes de fibras naturales o diseños minimalistas que acompañen el resto de los muebles. También combina muy bien con espacios de inspiración nórdica, contemporánea o natural.

Para conseguir un efecto visual más atractivo, conviene ubicarla en un rincón donde sus hojas puedan desplegarse libremente y se conviertan en protagonistas de la decoración.

Cómo cuidar la drácena marginata para mantener sus hojas saludables

La drácena marginata no requiere demasiadas atenciones, aunque necesita determinadas condiciones para conservar su follaje y crecer correctamente. Uno de los aspectos más importantes es la iluminación: prefiere los ambientes luminosos, con luz natural indirecta. La exposición prolongada al sol directo puede quemar sus hojas y provocar manchas marrones.

En cuanto al riego, es importante evitar los excesos. Lo recomendable es comprobar que la capa superficial del sustrato esté seca antes de volver a incorporar agua. Durante los meses fríos, la frecuencia debe reducirse porque la planta consume menos humedad.

Drácena marginata.

Este ejemplar que llega para reemplazar a la sansevieria necesita una maceta con buenos orificios de drenaje y un sustrato que permita eliminar el agua sobrante. De esta manera, se evita el encharcamiento, uno de los problemas que pueden perjudicar sus raíces.

Por último, conviene retirar las hojas secas y limpiar ocasionalmente el follaje con un paño húmedo para quitar el polvo acumulado. Con estos cuidados sencillos, la drácena marginata se convierte en una alternativa duradera para quienes desean renovar la sala y darle un aire elegante, natural y moderno.