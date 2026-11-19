Los frascos de cristal son esos que se suelen acumular en algún rincón de las casas después de consumir algún producto que hemos comprado, como la famosa mermelada. Pero a partir de ahora, con estas ideas que te vamos a enseñar, podrás darle un uso original en tu baño.

Un simple frasco de vidrio que tengas sin uso en casa puede ser un tesoro del reciclaje.

Reciclaje: cómo aprovechar los tarros de vidrio en el baño

En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil. Un claro ejemplo de esto son los frascos de vidrio que seguro guardas por si acaso o tiras cuando se termina la mermelada, las aceitunas, el café o la salsa.