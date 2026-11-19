Los tarros o frascos de vidrio vacíos pueden ser la clave para darles un nuevo uso en tu hogar y sobre todo para sacarles provecho dentro del almacenaje del baño. Antes de desecharlos, pueden convertirse en fabulosos tesoros del reciclaje que no solo son fáciles, sino también prácticos, útiles y originales.
Los frascos de cristal son esos que se suelen acumular en algún rincón de las casas después de consumir algún producto que hemos comprado, como la famosa mermelada. Pero a partir de ahora, con estas ideas que te vamos a enseñar, podrás darle un uso original en tu baño.
Reciclaje: cómo aprovechar los tarros de vidrio en el baño
En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil. Un claro ejemplo de esto son los frascos de vidrio que seguro guardas por si acaso o tiras cuando se termina la mermelada, las aceitunas, el café o la salsa.
Lo que pocos saben es que, lejos de ser un simple recipiente, su forma y material pueden servir para guardar cosas dentro del baño, por ejemplo, como organizadores generales que ordenan el aspecto del lugar sin ocupar mucho espacio y quedan estéticamente prolijos.
- Dispensador para jabón líquido o sales de baño: con una válvula dosificadora que enrosque en el cuello de tu frasco de vidrio, podrás usarlo para tu jabón. Si es para sales de baño, puedes usar la tapa original con una cucharita de madera.
- Contenedor hermético para hisopos: el vapor de la ducha suele humedecer los envases abiertos, pero un frasco con tapa mantiene estos básicos secos y libres de polvo.
- Organizador vertical para accesorios de pelo, maquillaje y otros accesorios: los frascos altos sin tapa funcionan como vasos organizadores que permiten ver todo de un vistazo sin revolver cajones. En este caso, podés envolver el frasco con hilo de yute, pegar una etiqueta resistente al agua o pintarlo con colores estéticos acordes al baño.
En pocas palabras
- Reciclaje: aprovechá tarros de vidrio vacíos para organizar tu baño de forma única y práctica.
- Dispensador: usá frascos con tapa para jabón líquido, sales de baño, o como contenedor hermético para hisopos.
- Organizadores: frascos altos sin tapa sirven para accesorios de pelo o maquillaje, pudiendo decorarlos a gusto.