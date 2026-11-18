El primer paso consiste en lavar las botellas, retirar las etiquetas y dejarlas secar completamente. Después, hay que marcar con un marcador el sector que se desea cortar. Una alternativa práctica es colocar la maceta reciclada de manera horizontal y dibujar una abertura amplia en uno de sus laterales, por donde se introducirán el sustrato y la planta.

Las tradicionales macetas son cosa del pasado.

A continuación, se deben realizar pequeños orificios en la parte inferior para permitir el drenaje del agua sobrante. Este detalle es fundamental para evitar que las raíces permanezcan encharcadas después del riego.

El siguiente paso consiste en perforar los extremos de la botella para pasar las sogas. Lo recomendable es utilizar dos tramos de cuerda, uno a cada lado, y realizar nudos firmes para mantener el recipiente equilibrado. Si se necesita hacer las perforaciones con un clavo caliente, hay que manipularlo con protección y extremar las precauciones.

Así queda la maceta reciclada hecha con botellas de plástico.

Por último, se incorpora el sustrato adecuado, se coloca el plantín y se ajusta la maceta al soporte elegido. Antes de colgarla definitivamente, es importante comprobar que la cuerda y el punto de sujeción soporten el peso del recipiente con tierra húmeda.

El resultado es un jardín vertical económico y personalizado. Para conseguir una tarea más atractiva, se pueden combinar botellas de diferentes tamaños, pintarlas con tonos neutros o elegir plantas colgantes que aporten movimiento y frescura al ambiente.