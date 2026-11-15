La planta con flores gigantes que florece todo el año y podés cultivar en maceta

Entre las especies más buscadas y admiradas por los especialistas se destaca la gerbera (botánicamente llamada Gerbera jamesonii), también conocida popularmente como margarita africana. Esta planta ornamental de la familia de las asteráceas es un verdadero imán visual gracias a sus flores de gran tamaño, que se abren en una paleta que va desde los tonos cálidos como amarillo puro, naranja encendido, rojo y fucsia, hasta matices más suaves como el rosa pastel y el blanco tiza. Su elegancia la ubica dentro del top cinco de las flores más utilizadas del mundo para armar ramos y centros de mesa.

El secreto para que la gerbera tenga flores durante los 365 días

En el jardín tradicional, la gerbera suele concentrar su mayor floración entre la primavera y los primeros fríos del otoño. Sin embargo, tiene una particularidad botánica muy valorada: si se la cultiva en maceta y se la resguarda del frío extremo, puede dar pimpollos durante todo el año.