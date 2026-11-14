Potrerillos: Vialidad rescató una camioneta y un trailer con animales atrapados en el badén del arroyo Las Mulas

Desde este sábado el cruce está declarado intransitable y cortado al tránsito desde que una bajada de creciente, con material de arrastre, afectó el primer badén. Sin embargo, según informó Vialidad, algunos conductores igual intentan atravesarlo, pese al riesgo.

Con el inicio del deshielo, es altamente probable que el arroyo Las Mulas mantenga un gran caudal durante varios días. Por eso, el badén seguirá cortado para todo tipo de vehículo mientras persista esta situación.