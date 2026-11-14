Personal de la Seccional Potrerillos, Zona Norte, de Vialidad Mendoza tuvo que rescatar una camioneta y un trailer con animales que quedaron enterrados en el badén de la ruta provincial 89, sobre el arroyo Las Mulas, entre Las Vegas y La Carrera. El camino de alta montaña se encuentra intransitable por una crecida.La zona de Potrerillos y Tupungato sigue cortada.
Potrerillos: Vialidad rescató una camioneta y un trailer con animales atrapados en el badén del arroyo Las Mulas
El cruce de la RP 89, entre Las Vegas y La Carrera, está cortado para todo tipo de vehículos. Por el deshielo, se espera que el arroyo mantenga un gran caudal durante varios días
Desde este sábado el cruce está declarado intransitable y cortado al tránsito desde que una bajada de creciente, con material de arrastre, afectó el primer badén. Sin embargo, según informó Vialidad, algunos conductores igual intentan atravesarlo, pese al riesgo.
Con el inicio del deshielo, es altamente probable que el arroyo Las Mulas mantenga un gran caudal durante varios días. Por eso, el badén seguirá cortado para todo tipo de vehículo mientras persista esta situación.
Qué piden las autoridades
- No intentar cruzar el badén, aunque el agua parezca poco profunda: la corriente y el material de arrastre pueden dejar atrapado cualquier vehículo.
- Respetar la señalización y las indicaciones del personal de Vialidad y de la Policía.
- Consultar el estado de la ruta antes de salir hacia Las Vegas, La Carrera y las villas de montaña.
El corte se produjo en el marco de la advertencia general de Vialidad Provincial, que pidió mucha precaución en los badenes de toda la provincia, ante crecientes y deslaves cada vez más frecuentes.
En pocas palabras
- Corte en Alta Montaña: Vialidad Provincial interrumpió el tránsito en la ruta 89 por crecida del arroyo Las Mulas.
- Rescate en Las Mulas: Se asistió a una camioneta y un trailer con animales atrapados en el badén.
- Recomendaciones de Vialidad: Se pide no intentar cruzar, respetar la señalización y consultar el estado de rutas.