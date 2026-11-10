De Pinterest a Mendoza: la boda de Ana Pastorino y Sthefano Guerrini

La segunda celebración tuvo una convocatoria aún mayor: 480 invitados se reunieron en Finca Decero para acompañar a los novios en la ceremonia cristiana y disfrutar de una fiesta que se prolongaría durante 14 horas. Dos escenarios y dos maneras diferentes de celebrar un mismo acontecimiento.

La elección de estos espacios permitió mostrar distintas facetas de Mendoza. Mientras Potrerillos aportó el encanto natural de la montaña, Finca Decero recibió una propuesta de mayor despliegue, con ambientaciones y experiencias que acompañaron cada etapa del festejo.

De Pinterest a la realidad. Esa fue la inspiración detrás de una boda donde la estética ocupó un lugar central. La celebración combinó una ambientación sofisticada con un dress code total black, que vistió a los invitados de negro y aportó una identidad visual definida al encuentro. Cada espacio respondía a una misma propuesta, en la que la armonía y el cuidado de los detalles fueron fundamentales.

La ceremonia cristiana comenzó a las 17 horas del sábado 7 de noviembre. Más allá de la imponente puesta en escena, la emoción fue protagonista. La entrada de Ana, luciendo un hermoso vestido blanco, se convirtió en uno de los instantes más conmovedores de la jornada. Entre miradas, lágrimas y palabras cargadas de significado, los novios compartieron un momento profundamente emotivo ante sus seres queridos.

Sthefano, por su parte, eligió un traje verde inglés que contrastó con el negro predominante entre los asistentes. La combinación de ambos estilos aportó personalidad a la ceremonia, respetando la elegancia que caracterizó a toda la celebración.

Uno de los momentos más entrañables llegó de la mano de Milka, la perra de la pareja, quien tuvo una misión muy especial: llevar los anillos. Su participación sumó un gesto íntimo y familiar a una ceremonia que, pese a su magnitud, reservó un espacio para los detalles personales.

Terminada la ceremonia, los invitados descubrieron que la recepción tenía preparadas numerosas sorpresas. En lugar de una propuesta tradicional, una auténtica kermés acompañada por un casino y premios de todo tipo convirtió el espacio en un punto de encuentro lleno de entretenimiento.

Los juegos invitaban a participar, compartir risas y disfrutar de actividades poco habituales en un casamiento. Entre las atracciones se destacó una pesca mágica con 150 osos de peluche, una propuesta inspirada en las ferias clásicas y adaptada al concepto de la boda.

El merchandising personalizado también tuvo su lugar, ofreciendo recuerdos identificados con el casamiento. Las distintas estaciones recreativas permitieron que los asistentes fueran parte activa de la recepción, aportando una cuota de diversión a un evento marcado por su sofisticación.

Los juegos invitaban a participar, compartir risas y disfrutar de actividades poco habituales en un casamiento.

Después de esta experiencia llegó otro de los grandes momentos de la noche: una cena de ensueño en medio de un bosque mágico.

La ambientación envolvió a los presentes en un escenario de fantasía, con una atmósfera cálida y una puesta en escena que volvió a demostrar el protagonismo del diseño. Allí, la experiencia gastronómica tuvo además un componente personalizado: cada invitado disfrutó de un menú que había seleccionado previamente de acuerdo con sus preferencias.

La ambientación envolvió a los presentes en un escenario de fantasía, con una atmósfera cálida.

La celebración continuó con una fiesta que fue mucho más allá de una pista de baile convencional. Los espacios estaban pensados para recorrer y descubrir diferentes propuestas, entre ellas sectores de vinería y whiskería que permitieron ampliar la experiencia de los invitados.

La música acompañó cada momento. Una banda de jazz aportó su presentación en vivo, mientras que Groovy DJs estuvo a cargo de la musicalización, creando diferentes ambientes durante el festejo.

La tecnología también se hizo presente con una propuesta poco habitual para este tipo de acontecimientos. El equipo del canal Bardo realizó un streaming en vivo del casamiento junto a Ana y Sthefano, incorporando el formato de las transmisiones digitales a la celebración.

Pero las sorpresas gastronómicas todavía no habían terminado. En plena fiesta, McDonald's y Rapanui aparecieron con grandes stands, personajes y una puesta en escena especialmente preparada para la ocasión. Dos marcas reconocidas que se transformaron en experiencias para los asistentes y sumaron un momento original y distendido a la noche.

En plena fiesta, McDonald's y Rapanui aparecieron con grandes stands.

Fueron 14 horas de festejo, con una programación que alternó momentos emotivos, propuestas gastronómicas y experiencias recreativas. Una celebración que buscó sorprender a sus invitados sin abandonar la identidad estética que había inspirado cada una de sus decisiones.

Sin embargo, lo que terminó por distinguir a esta boda fue la atención dedicada tanto a los grandes espacios como a los pequeños gestos. Desde la ambientación y la organización de las actividades hasta la personalización del menú y los recuerdos, todo formó parte de una misma idea: que los invitados no solo presenciaran un casamiento, sino que disfrutaran de una experiencia memorable.

Porque el verdadero lujo no estuvo únicamente en la magnitud de la producción, sino también en la dedicación puesta en cada momento compartido.

Una celebración que nació entre referencias de Pinterest y se hizo realidad en Mendoza, donde Ana y Sthefano combinaron elegancia, emoción y creatividad para dar comienzo a una nueva etapa de sus vidas.