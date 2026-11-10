Cómo usar la canela en polvo para eliminar para siempre a los hormigueros de tu jardín

Entre los problemas más recurrentes al aire libre se encuentran las plagas que, de un momento a otro, arruinan el césped, los canteros y las plantas ornamentales. Ante este escenario, encontrar soluciones ecológicas, económicas y que no pongan en riesgo la salud de la familia o de las mascotas se convirtió en una prioridad absoluta para muchos.
En las últimas semanas, un viejo conocido de la cocina ganó terreno en las redes sociales y foros de jardinería por su efectividad rotunda. Se trata de un condimento aromático que todos tenemos en la alacena y que promete eliminar a las hormigas sin necesidad de gastar una fortuna en productos químicos agresivos.
El truco definitivo con canela en polvo
Para mantener el espacio libre de insectos y proteger los sectores más vulnerables del jardín, el uso de esta especia actúa de manera directa sobre los sentidos de los insectos.
Las hormigas utilizan complejos rastros químicos basados en feromonas para comunicarse, marcar el camino hacia las fuentes de alimento y regresar con éxito a sus colonias subterráneas.
El aroma intenso y los compuestos volátiles de la canela actúan como una barrera olfativa implacable que altera por completo su orientación, desorientándolas y obligándolas a abandonar la zona afectada de manera definitiva.
Paso a paso: cómo aplicarla correctamente en el terreno
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Localizar el foco: identificar con precisión las bocas de los hormigueros o los senderos principales por donde transitan los insectos rumbo a tus plantas o árboles.
Preparar la superficie: asegurarse de que la tierra alrededor del nido se encuentre seca para evitar que la humedad compacte el polvo de forma inmediata.
Aplicación estratégica: espolvorear generosamente la canela en polvo formando una especie de cerco o línea continua alrededor del perímetro del hormiguero y sobre los accesos principales.
Constancia: repetir el proceso luego de los días de riego abundante o precipitaciones, ya que el agua reduce el impacto del aroma y diluye el efecto de barrera natural.
En pocas palabras
- Canela en polvo: elimina hormigueros de forma ecológica y económica.
- Mecanismo de acción: su aroma interrumpe las feromonas y desorienta a las hormigas.
- Aplicación: espolvorear alrededor de hormigueros y senderos, repitiendo tras la lluvia.