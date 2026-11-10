Cómo usar la canela en polvo para eliminar para siempre a los hormigueros de tu jardín

En las últimas semanas, un viejo conocido de la cocina ganó terreno en las redes sociales y foros de jardinería por su efectividad rotunda. Se trata de un condimento aromático que todos tenemos en la alacena y que promete eliminar a las hormigas sin necesidad de gastar una fortuna en productos químicos agresivos.

Los hormigueros son uno de los problemas más comunes en el jardín.

El truco definitivo con canela en polvo

Para mantener el espacio libre de insectos y proteger los sectores más vulnerables del jardín, el uso de esta especia actúa de manera directa sobre los sentidos de los insectos.