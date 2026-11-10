Las advertencias del Papá León XIV sobre la inteligencia artificial ¿Puede hacernos menos humanos?

Tres situaciones completamente diferentes, pero atravesadas por una misma tecnología: la inteligencia artificial.

Una pregunta que quizá deberíamos hacernos con mayor frecuencia: ¿qué sucede cuando comenzamos a delegar en las máquinas no solamente nuestras tareas, sino también nuestra capacidad de pensar, crear, decidir y relacionarnos?

Curiosamente, una de las voces que está planteando esta discusión con mayor profundidad no proviene de Silicon Valley, de una universidad tecnológica ni de una compañía desarrolladora de inteligencia artificial.

Proviene del Vaticano.



Un Papa frente a una nueva Revolución Industrial

Cuando Robert Francis Prevost fue elegido Papa en mayo de 2025 y adoptó el nombre de León XIV, muchos interpretaron su decisión como una referencia histórica. Sin embargo, el propio pontífice explicó que existía una razón profundamente vinculada con nuestro presente.

León XIII, quien encabezó la Iglesia católica entre 1878 y 1903, publicó en 1891 la encíclica Rerum novarum, un documento que abordaba los enormes cambios sociales y laborales provocados por la Revolución Industrial.

Las fábricas, las máquinas y los nuevos modelos de producción estaban transformando las relaciones económicas. El progreso generaba oportunidades extraordinarias, pero también desigualdades y tensiones que las sociedades necesitaban resolver.

Y ahora más de 130 años después, el actual Papa, León XIV considera que estamos atravesando una transformación comparable.

Solo que esta vez las máquinas no se limitan a reemplazar nuestra fuerza física, ahora comienzan a reproducir actividades que durante siglos consideramos propias de “nuestra” inteligencia.

Esta preocupación adquirió una dimensión histórica en mayo de 2026, cuando el Papa publicó su primera encíclica, Magnifica humanitas, dedicada a la dignidad humana en tiempos de inteligencia artificial.

El documento propone una discusión que va mucho más allá de la tecnología. Se habla de economía, trabajo, educación, vínculos humanos y concentración del poder.

Porque, al final del día, la inteligencia artificial no solamente está modificando lo que hacemos sino que también está cambiando nuestra manera de vivir.

¿Qué nos hace verdaderamente humanos?

Hay algo fascinante en las capacidades que han desarrollado los modelos de inteligencia artificial. No dejo de sorprenderme cada semana, con cada avance.

Hoy podemos conversar con sistemas capaces de escribir poemas, desarrollar programas informáticos, resolver problemas matemáticos, generar imágenes y videos o analizar cantidades extraordinarias de información en segundos.

Incluso pueden algunos ya pueden “imitar” emociones y responder de maneras que percibimos como afectuosas.

Entonces la pregunta es ¿significa eso que pueden sentir lo que nosotros sentimos?

Para León XIV, la respuesta es clara: no debemos confundir la capacidad de simular comportamientos humanos con la experiencia de ser una persona.

El Papa sostiene que una máquina puede reproducir expresiones de empatía sin experimentar el sufrimiento ajeno, o generar palabras de afecto sin comprender el amor de la misma manera que un ser humano.

Es importante aclarar que el debate científico y filosófico sobre una eventual conciencia artificial continúa abierto. No existe una prueba universalmente aceptada que permita determinar si una inteligencia artificial podría desarrollar experiencias subjetivas en el futuro.

Aún asi la reflexión del pontífice va por otro camino. Y es que no importa únicamente qué tan inteligentes puedan llegar a ser las máquinas. Importa qué hacemos nosotros con nuestra propia inteligencia mientras las desarrollamos.

Vamos con algo sencillo. Cuando una persona investiga un tema, se equivoca, vuelve a intentarlo y finalmente comprende aquello que parecía imposible, el resultado no es simplemente haber encontrado una respuesta.

También aprendió durante el proceso ya que desarrolló paciencia, criterio, creatividad y nuevas capacidades.

¿Qué sucede cuando eliminamos sistemáticamente ese recorrido?

Podríamos terminar construyendo herramientas extraordinarias para aprender, mientras debilitamos nuestra disposición a hacerlo por nosotros mismos.

Ahí aparece una paradoja interesante: quizá el mayor riesgo educativo de la inteligencia artificial no sea que los estudiantes puedan obtener respuestas demasiado fácilmente, sino que dejen de hacerse las preguntas necesarias o directamente dejen de pensar demasiado (o de aprender a pensar).

El futuro del trabajo: ¿progreso para quién?

La relación entre inteligencia artificial y empleo ocupa un lugar central en el pensamiento de León XIV.

No es casualidad ya que la historia de las revoluciones tecnológicas demuestra que las innovaciones modifican las profesiones, crean nuevas industrias y transforman las habilidades que demanda el mercado laboral.

Estas transiciones no siempre son sencillas ni sus beneficios se distribuyen de manera equitativa.

En Magnifica humanitas, el Papa advierte que automatizar tareas no garantiza automáticamente mejores condiciones de vida.

Una compañía puede aumentar extraordinariamente su productividad mientras una parte de sus trabajadores pierde estabilidad, oportunidades de desarrollo o capacidad de decisión sobre sus propias tareas.

Ahora, también debemos reconocer el otro lado de la moneda.

La inteligencia artificial puede liberar a millones de personas de actividades repetitivas, peligrosas o excesivamente burocráticas. Puede permitir que pequeñas empresas accedan a capacidades que antes estaban reservadas a grandes corporaciones y que profesionales desarrollen proyectos con recursos mucho más limitados.

La cuestión, entonces, no debería reducirse a una confrontación entre trabajadores y máquinas.

El desafío real es cómo convertir los aumentos de productividad en oportunidades de crecimiento para las personas.

Eso exige educación, actualización profesional y modelos de organización que entiendan que incorporar tecnología no debería significar abandonar el desarrollo del talento humano.

Porque una sociedad tecnológicamente más productiva no necesariamente será una sociedad más próspera para todos.

Si no somos capaces de resolver esa diferencia, estaremos frente a uno de los conflictos económicos más relevantes de las próximas décadas.

Cuando una inteligencia artificial se convierte en nuestra compañía

Hay otra preocupación del Papa que merece especial atención: las relaciones humanas en la era de los asistentes virtuales.

Durante años desarrollamos tecnologías para comunicarnos mejor.

Internet nos permitió conectar continentes, las redes sociales facilitaron nuevas comunidades y las videollamadas acercaron a personas separadas por miles de kilómetros. Pero siempre fue entre personas.

Ahora estamos incorporando algo diferente.

Tecnologías que no solamente nos conectan con otras personas, sino que pueden ocupar el lugar de un interlocutor. Alguien no humano nos responde.

Existen asistentes virtuales diseñados para conversar, acompañar, recordar conversaciones anteriores y construir interacciones cada vez más personalizadas.

Podemos hablar con ellos durante horas. Pueden responder con paciencia, adaptarse a nuestros intereses y ofrecer una disponibilidad que difícilmente encontremos en nuestras relaciones cotidianas.

Esto abre oportunidades interesantes, desde herramientas de acompañamiento hasta nuevas formas de accesibilidad y asistencia.

Y también plantea preguntas incómodas.

¿Qué ocurre cuando una persona comienza a preferir una conversación artificial porque resulta más sencilla que una relación humana?

¿Cuando nos acostumbramos a interactuar con algo que siempre responde según nuestras preferencias? (paciencia eterna que otro ser humano no tiene)

¿O cuando empezamos a confundir una simulación de afecto con un vínculo recíproco? (ya se están vendiendo robots como compañeros de vida)

Las relaciones humanas son complejas. Requieren tiempo, diferencias, discusiones, paciencia y, muchas veces, aceptar que el otro no piensa como nosotros.

Un algoritmo puede adaptarse a nuestras expectativas. Otra persona tiene sus propios deseos, problemas y decisiones.

Y esa diferencia importa. O debería importar.

No se trata de negar el valor de las nuevas herramientas de compañía digital, sino de comprender sus límites.

Estar permanentemente conectado no significa necesariamente estar acompañado.

El problema de una realidad que podemos fabricar

En enero de 2026, León XIV publicó un mensaje dedicado a la comunicación en el que abordó otro desafío particularmente actual: la creciente dificultad para distinguir lo auténtico de lo artificial.

Hoy podemos generar imágenes de acontecimientos que nunca ocurrieron, reproducir voces de personas reales y construir videos donde alguien parece pronunciar palabras que jamás dijo. Ya es muy difícil darse cuenta que es real.

Los llamados deepfakes ya no son una posibilidad reservada a grandes estudios de producción audiovisual.

La reducción de las barreras técnicas está poniendo estas capacidades al alcance de cada vez más usuarios.

Esto tiene una consecuencia que todavía no terminamos de dimensionar.

Durante décadas, ver una fotografía o escuchar una grabación constituía una forma relativamente directa de acceder a un registro de la realidad.

Y hoy ya no alcanza.

Debemos aprender a verificar fuentes, reconocer manipulaciones y entender que una imagen convincente no necesariamente representa un acontecimiento verdadero.

El problema tampoco se limita a las noticias falsas.

Cuando la información auténtica puede ponerse en duda simplemente porque existe la posibilidad de fabricar una versión artificial, toda la confianza pública se vuelve más frágil.

En este escenario, el periodismo profesional, la educación virtual (e-learning) y la capacidad de contrastar información adquieren una importancia renovada.

No porque las máquinas sean necesariamente engañosas, sino porque la tecnología ha multiplicado nuestras posibilidades de producir contenidos sin garantizar que sean verdaderos.

¿Quién controla la inteligencia artificial?

Hay un aspecto especialmente interesante en las declaraciones de León XIV que trasciende las cuestiones religiosas.

Su preocupación por la concentración del poder tecnológico.

La infraestructura necesaria para desarrollar los modelos de inteligencia artificial más avanzados exige enormes inversiones, capacidad de procesamiento, acceso a datos y recursos energéticos.

Esto genera un escenario donde un grupo relativamente reducido de organizaciones posee una influencia extraordinaria sobre tecnologías utilizadas por millones de personas.

Pensemos por un momento en las implicancias y es que los algoritmos pueden intervenir en recomendaciones de contenido, decisiones comerciales, procesos de selección laboral, evaluaciones crediticias y sistemas de seguridad.

Pero ¿quién define sus criterios?

¿Y quién responde cuando se equivocan?

¿Y qué posibilidades tiene una persona de cuestionar una decisión que no comprende?

El Papa sostiene que la inteligencia artificial necesita supervisión humana, responsabilidades claras y controles capaces de impedir que el poder tecnológico se convierta automáticamente en autoridad sobre nuestras vidas.

Esta discusión alcanza su punto más delicado cuando hablamos de sistemas militares.

El pasado 30 de octubre de 2026, León XIV reclamó avances concretos hacia la prohibición de las armas letales autónomas y volvió a insistir en que las decisiones que afectan la vida y la libertad deben permanecer bajo control humano efectivo.

Es una frontera que obliga a preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a delegar. Una cosa es permitir que un algoritmo nos recomiende qué película mirar y otra muy diferente es aceptar que una máquina pueda tomar una decisión irreversible sobre una vida humana.

La tecnología necesita algo más que inteligencia

Hay algo que considero importante destacar: no deberíamos interpretar estas advertencias como un llamado a detener la innovación.

Sería desconocer el extraordinario potencial de las tecnologías que estamos desarrollando.

Hoy la inteligencia artificial ya está aportando herramientas valiosas para la investigación científica, la medicina, la educación, la accesibilidad y la industria. Avances a una velocidad jamás vista. La IA tiene el potencial de acelerar y acompañar la evolución humana.

Puede ayudarnos a resolver problemas que durante décadas parecieron inalcanzables.

Y todavía estamos explorando una pequeña parte de sus posibilidades.

Pero el hecho de que una tecnología sea extraordinariamente poderosa no significa que sepamos utilizarla de la mejor manera posible.

Si miramos para atrás, históricamente las sociedades han necesitado tiempo para comprender las consecuencias económicas, culturales y humanas de sus grandes inventos.

La inteligencia artificial presenta un desafío particular cuando su evolución es tan acelerada que muchas veces las herramientas llegan a nuestras vidas antes de que podamos analizar adecuadamente sus efectos.

Por eso resulta interesante que, desde una institución con siglos de historia, León XIV esté planteando preguntas sobre un fenómeno que parece avanzar más rápido que nuestra capacidad colectiva de comprenderlo.

No necesitamos coincidir con todas sus conclusiones religiosas o filosóficas para reconocer el valor de la discusión.

La ética tecnológica no debería ser patrimonio exclusivo de una religión, un gobierno, una empresa o una comunidad científica.

Es una conversación que nos involucra a todos.

Porque todos, de una manera u otra, vamos a convivir con las consecuencias de estas decisiones.

El futuro no debería ser una elección entre humanos y máquinas

Quizá estemos cometiendo un error al formular una parte del debate tecnológico como una competencia entre la inteligencia humana y la artificial.

Nos preguntamos constantemente cuándo las máquinas podrán hacer mejor nuestro trabajo, cuándo superarán nuestras capacidades o cuándo serán capaces de realizar actividades que hoy consideramos exclusivamente humanas.

Pero hay otra pregunta que me parece mucho más interesante.

¿Qué podríamos llegar a ser nosotros si utilizamos correctamente estas herramientas?

La historia del progreso está llena de inventos que ampliaron nuestras posibilidades. La electricidad, internet, los satélites. El problema nunca fue simplemente que las máquinas pudieran hacer más cosas, sino cómo decidimos incorporarlas a nuestra vida y qué oportunidades podemos generar a partir de ellas.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a aprender más rápido, construir mejores empresas, investigar nuevas soluciones y acercar conocimientos que antes estaban fuera del alcance de millones de personas.

Y, lamentablemente, también puede convertirse en una excusa para dejar de aprender, pensar, crear y relacionarnos.

La diferencia no está exclusivamente en la tecnología, sino en las decisiones que tomemos.

León XIV está poniendo sobre la mesa una discusión que merece trascender los límites del Vaticano porque tal vez el mayor desafío de esta nueva Revolución Industrial no sea construir máquinas capaces de parecerse cada vez más a nosotros.

Quizá, solo quizá, el verdadero desafío sea aprovechar todo lo que esas máquinas pueden ofrecernos sin dejar de cultivar aquello que nos hace humanos.

Y cierro con una pregunta.

Si algún día logramos desarrollar una inteligencia artificial capaz de hacer prácticamente todo lo que hacemos nosotros, ¿Qué vamos a elegir hacer con nuestra propia humanidad?