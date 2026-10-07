Durante décadas, cuando hablábamos de automatización, robots e inteligencia artificial imaginábamos enormes fábricas, presupuestos millonarios y corporaciones capaces de invertir cifras imposibles para una pequeña o mediana empresa. Tengo la obligación de comentarles que ese mundo ya está empezando a cambiar.
El costo de quedarse quieto: la robótica, la IA y la última batalla de las pymes
La Inteligencia artificial democratizó la competitividad. Automatizar no es un lujo corporativo: es una condición necesaria para sobrevivir.
Pensemos por un segundo en la estructura clásica de una pyme. Y es que durante décadas, escalar significaba inevitablemente multiplicar costos fijos, incorporar metros cuadrados, contratar más personas, sumar procesos y, muchas veces, seguir haciendo las cosas como siempre se habían hecho.
Crecer costaba demasiado.
Actualmente, en una economía global cada vez más competitiva, la batalla decisiva de cualquier empresa pasa justamente por una palabra: productividad.
Producir más. Vender mejor. Responder más rápido. Reducir errores. Administrar mejor los recursos. Tomar mejores decisiones.
Aparece entonces una pregunta muy interesante que nos podemos hacer:
¿Qué sucede cuando la tecnología que antes estaba reservada para las compañías más grandes del planeta empieza a aterrizar directamente en la puerta de una pyme?
La revolución de los US$13.500
Hasta hace relativamente poco, hablar de robots humanoides comerciales parecía prácticamente ciencia ficción o nos imaginábamos al robot de la película Terminator vendiendo algo.
Bueno, ya no.
La empresa china Unitree Robotics ofrece actualmente su robot humanoide G1 desde unos US$13.500, sin incluir impuestos ni costos de envío. Cuenta con cámaras de profundidad, diferentes sistemas de percepción y una arquitectura diseñada para seguir evolucionando mediante inteligencia artificial. La propia compañía, sin embargo, advierte que la industria de robots humanoides continúa en una etapa temprana y que varias de sus capacidades todavía están en desarrollo.
Y este último punto es importante.
Comprar hoy un robot de US$13.500 no significa comprar un empleado humano artificial capaz de llegar mañana a nuestra empresa, prepararse un café y empezar a trabajar ocho horas sin entrenamiento.
Todavía estamos lejos de eso pero el verdadero dato disruptivo es otro: la barrera económica de entrada se está derrumbando.
Tesla trabaja en Optimus, su propio robot humanoide, y Elon Musk ha planteado repetidamente que, cuando alcance producción masiva, podría ubicarse en un rango aproximado de US$20.000 a US$30.000. Hoy Optimus todavía no tiene un precio comercial oficial ni está disponible masivamente para compradores externos, por lo que hablamos de una proyección futura y no de algo que una pyme pueda simplemente comprar esta semana. Si se habla de una salida al mercado en 2027, no falta nada.
Mientras tanto, Agility Robotics está recorriendo otra ruta.
Su robot Digit ya pasó de las demostraciones a entornos industriales reales. En febrero de 2026, Toyota Motor Manufacturing Canada firmó un acuerdo comercial bajo el modelo Robots-as-a-Service, después de realizar pruebas dentro de sus instalaciones. El pasado 15 de septiembre, Agility presentó Digit 5, una nueva generación diseñada para trabajar de manera más segura junto a personas en fábricas y centros logísticos.
No todos estos modelos tienen el mismo precio, capacidades o grado de madurez pero todos apuntan hacia el mismo lugar.
La robótica comienza lentamente a transformarse de infraestructura extraordinaria en una herramienta empresarial.
Cuando cambia la ecuación
Ahora llevemos esto a una PyME.
Cuando una empresa quiere aumentar significativamente su producción normalmente debe pensar en nuevas contrataciones, infraestructura, capacitación, logística, administración y una enorme cantidad de costos asociados al crecimiento.
La robótica introduce una variable completamente diferente.
No porque mañana tres robots necesariamente puedan reemplazar a quince trabajadores , esa comparación sería demasiado simplista, sino porque algunas tareas repetitivas, pesadas, peligrosas o altamente estandarizadas comienzan a poder automatizarse con inversiones cada vez menores.
Eso cambia la matemática, el balance en los costos fijos.
La pregunta deja lentamente de ser:
“¿Cuántas personas necesito contratar para crecer?”
Y empieza a transformarse en:
“¿Qué tareas deben realizar personas, cuáles puede realizar una máquina y cuáles podemos potenciar combinando ambas?”
Ese cambio mental puede ser muchísimo más importante que el robot en sí mismo.
Las empresas del futuro probablemente no serán aquellas que tengan más empleados ni aquella que tenga más robots, serán aquellas que combinen mejor sus recursos.
El ecosistema invisible: la Inteligencia Artificial
Porque los robots son apenas el músculo y entonces la inteligencia artificial es el sistema nervioso.
Acá la transformación ya está sucediendo mucho más rápido.
Una pyme no necesita comprar un humanoide para comenzar a automatizarse. Puede empezar hoy.
Atención al cliente, elaboración de presupuestos, seguimiento comercial, análisis de información, marketing, administración, generación de contenido, planificación financiera, análisis de stock, predicción de demanda o asistencia interna son apenas algunos ejemplos.
La OCDE publicó este año una encuesta realizada sobre más de 2.000 pequeñas y medianas empresas de 12 países. El 61% declaró estar utilizando inteligencia artificial, aunque existe un dato todavía más interesante: el 76% de quienes la utilizan continúan siendo considerados usuarios principiantes, usando principalmente soluciones genéricas para tareas aisladas. Apenas una pequeña minoría logró integrar sistemas avanzados o agentes de IA dentro de distintas áreas de la organización.
Ahí probablemente esté una de las grandes oportunidades de los próximos años ya que utilizar ChatGPT para escribir un correo electrónico no transforma una empresa. Rediseñar procesos utilizando inteligencia artificial, sí puede hacerlo.
Pensemos en 12.000 remeras
Imaginemos un pequeño e-commerce que quiere producir y vender 12.000 remeras durante los próximos meses.
Hace algunos años, responder preguntas relativamente sencillas podía demandar días de análisis.
¿Cuánto capital necesitamos?
¿Cuál debería ser nuestro margen?
¿Qué cantidad debemos producir inicialmente?
¿Qué ocurre si vendemos un 30% menos?
¿En qué momento debemos reponer stock?
¿Cuántas ventas necesitamos para alcanzar el punto de equilibrio?
¿Qué productos están funcionando mejor?
¿Qué clientes tienen mayor probabilidad de volver a comprar?
Hoy podemos construir sistemas capaces de analizar permanentemente estas variables, cruzarlas con información histórica y ayudarnos a tomar decisiones mucho más rápido.
La IA puede atender consultas, clasificar clientes, generar campañas, detectar patrones, analizar inventarios, ayudar a proyectar ventas y otras tantas cosas.
Incluso puede interactuar con diferentes sistemas de la empresa para ejecutar determinadas acciones.
Gigantes tecnológicos como Meta, Salesforce, Microsoft o Google ya incorporan inteligencia artificial a herramientas destinadas a mejorar la relación con los clientes, automatizar procesos comerciales y aumentar la capacidad de venta de las empresas.
En Argentina, compañías como CADIPEL también avanzan en esta dirección, desarrollando soluciones de inteligencia artificial, automatización y agentes inteligentes capaces de integrarse a procesos comerciales y operativos concretos.
Lo verdaderamente revolucionario no es poder hacer algo completamente nuevo sino que una pequeña empresa puede acceder a capacidades que hasta hace pocos años requerían departamentos enteros.
La tecnología democratizó la competitividad
Según el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, el 86% de los empleadores consultados espera que la inteligencia artificial y las tecnologías de procesamiento de información transformen sus negocios hacia 2030. Para robots y sistemas autónomos, el porcentaje alcanza el 58%.
No estamos discutiendo entonces si estas tecnologías van a llegar.
Estimado lector: Ya llegaron.
La discusión real es quién aprenderá primero a utilizarlas.
Durante mucho tiempo, una gran empresa tenía una ventaja casi imposible de superar frente a una pyme: más capital, más empleados, mejores sistemas, mayor capacidad de análisis y estructuras profesionales especializadas. La tecnología comienza a reducir parte de esa distancia.
Un pequeño equipo acompañado correctamente por automatizaciones, inteligencia artificial, software y eventualmente robótica puede aumentar enormemente su capacidad operativa.
Eso es democratización tecnológica.
Claro que no significa que todos competirán en igualdad de condiciones.
Significa que nunca hubo tantas herramientas disponibles para intentar hacerlo.
El verdadero riesgo es quedarse quieto
Existe una reacción profundamente humana frente a cualquier tecnología nueva.
Primero la observamos y después desconfiamos. Luego pensamos que todavía falta mucho para que nos afecte. Hasta que finalmente descubrimos que alguien ya la estaba utilizando mientras nosotros debatíamos si tenía sentido hacerlo.
Esto ya pasó: Con Internet, con el comercio electrónico, con las redes sociales y sucedió con los smartphones. Y está sucediendo nuevamente con la inteligencia artificial y la robótica.
Muchas empresas preguntan cuánto cuesta incorporar tecnología.
Pocas se hacen la pregunta inversa: ¿Cuánto cuesta no incorporarla?
¿Cuánto cuesta responder diez veces más lento que un competidor? ¿Cuánto cuesta administrar mal nuestro stock? ¿Cuánto cuesta desconocer a nuestros clientes? ¿Cuánto cuesta mantener procesos manuales durante años simplemente porque “siempre se hicieron así”?
¿Cuánto cuesta descubrir dentro de cinco años que nuestro competidor produjo más barato, respondió más rápido y entendió mejor al mercado porque empezó a transformarse cinco años antes?
Ese es el verdadero costo de quedarse quieto.
Tecnología para hacer más, no simplemente para reemplazar
Esto tampoco debería transformarse en una cruzada contra el trabajo humano ya que sería reducir una transformación gigantesca a una discusión demasiado pequeña.
Las máquinas probablemente realizarán cada vez más tareas repetitivas, pesadas y predecibles. La inteligencia artificial absorberá también parte del trabajo administrativo y cognitivo rutinario.
Debemos decidir qué hacemos con la capacidad que liberamos.
Podemos utilizarla para crear, para diseñar, para vender, para innovar, para construir relaciones. Para resolver problemas que todavía ninguna máquina sabe resolver.
La tecnología puede eliminar tareas y eso no necesariamente significa eliminar el valor de las personas.
Puede significar, justamente, elevar aquello para lo cual necesitamos a las personas.
El próximo paso
Una pyme no necesita transformarse mañana en una mega corporación ni comprar veinte robots. Ni implementar cincuenta sistemas diferentes.
Lo que necesita es empezar y automatizar un proceso.
Digitalizar información y luego incorporar inteligencia artificial en una tarea.
Porque las grandes transformaciones empresariales rara vez ocurren de un día para otro, se construyen colocando pequeños pasos y cada uno colocado con intención es uno más.
Al final del día la tecnología seguirá avanzando con nosotros o sin nosotros y quizá entonces la pregunta más importante para cualquier pyme ya no sea cuánto cuesta transformarse.
Quizás sea exactamente la contraria:
¿Cuánto nos va a costar quedarnos quietos mientras todos los demás avanzan?
En pocas palabras
- La tecnología democratiza la competitividad: La robótica y la IA reducen la brecha económica de entrada para las pymes.
- IA en la gestión empresarial: Las pymes acceden a capacidades que antes requerían departamentos enteros, mejorando procesos.
- El costo de la inacción: El verdadero riesgo para las empresas es no adaptarse a la automatización y la inteligencia artificial.