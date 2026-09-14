El fundador de Anthropic, Dario Amodei, aseguró que “la industria mintió” sobre los peligros de la inteligencia artificial, y pidió que gobiernos y ciudadanos intervengan para evitar riesgos crecientes. Sus declaraciones llegan tras publicar un ensayo en el que urge a ralentizar el desarrollo de la tecnología ante amenazas como ciberataques, bioterrorismo y pérdida de control de los sistemas.
Inteligencia artificial: el director de Anthropic afirmó que "la industria mintió" sobre sus peligros
Dario Amodei advirtió que la industria ocultó riesgos de la IA y pide frenar el desarrollo para evitar fallos, ciberataques y pérdida de control
Amodei alerta sobre riesgos reales y pide frenar el ritmo de la IA
En una entrevista con CBS, Amodei afirmó que durante años parte de la industria ocultó los riesgos de la IA, mientras él y su equipo advertían sobre fallos potenciales, informó EFE.
El director de Anthropic señaló amenazas como el mal uso de la IA para ciberataques, el bioterrorismo, la disrupción económica y la posibilidad de perder control sobre modelos avanzados.
Aunque pide un ritmo más lento, rechazó una prohibición total: considera que la IA puede generar beneficios médicos y científicos, y que si EE.UU. detiene su desarrollo, otros países, incluidos autoritarios, seguirán avanzando.
Gobernanza conjunta y preocupación por el poder de la tecnología
Amodei calificó a China como el principal obstáculo para una regulación global, pero sostuvo que la solución debe ser una gobernanza conjunta entre democracias, con monitoreo directo sobre las compañías de IA.
Reconoció que le incomoda que empresas privadas tengan en sus manos una tecnología tan poderosa y pidió que los gobiernos establezcan límites claros.
Sus declaraciones se producen tras la renuncia del investigador Jacob Coxon, quien advirtió que Anthropic y otras compañías no estarían desarrollando modelos de IA de manera responsable.
Las advertencias de Amodei profundizan el debate sobre los peligros reales de la inteligencia artificial y la necesidad de frenar su avance para evitar fallos críticos. La discusión ya no es solo técnica: es ética, global y urgente.
La industria, los gobiernos y la sociedad deberán decidir cómo construir una tecnología que sea segura antes de que los riesgos superen la capacidad de control.
En pocas palabras
- La industria mintió: el director de Anthropic, Dario Amodei, alertó sobre los riesgos ocultos de la inteligencia artificial.
- Petición de frenar: Amodei urge a ralentizar el desarrollo de la IA ante amenazas como ciberataques y pérdida de control.
- Gobernanza conjunta: se necesita una regulación global y monitoreo de las compañías, con China como obstáculo principal.