Inteligencia artificial: el director de Anthropic afirmó que "la industria mintió" sobre sus peligros

Amodei urge a ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial ante amenazas como ciberataques y pérdida de control.

Aunque pide un ritmo más lento, rechazó una prohibición total: considera que la IA puede generar beneficios médicos y científicos, y que si EE.UU. detiene su desarrollo, otros países, incluidos autoritarios, seguirán avanzando.

Gobernanza conjunta y preocupación por el poder de la tecnología

Amodei calificó a China como el principal obstáculo para una regulación global, pero sostuvo que la solución debe ser una gobernanza conjunta entre democracias, con monitoreo directo sobre las compañías de IA.

Reconoció que le incomoda que empresas privadas tengan en sus manos una tecnología tan poderosa y pidió que los gobiernos establezcan límites claros.

Sus declaraciones se producen tras la renuncia del investigador Jacob Coxon, quien advirtió que Anthropic y otras compañías no estarían desarrollando modelos de IA de manera responsable.

Las advertencias de Amodei profundizan el debate sobre los peligros reales de la inteligencia artificial y la necesidad de frenar su avance para evitar fallos críticos. La discusión ya no es solo técnica: es ética, global y urgente.

La industria, los gobiernos y la sociedad deberán decidir cómo construir una tecnología que sea segura antes de que los riesgos superen la capacidad de control.