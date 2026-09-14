Así se ve la obra del Metrotranvía, con el 75% terminado hacia el Aeropuerto

El proyecto contempla un servicio específico de Metrotranvía para los pasajeros que viajen hacia y desde El Plumerillo, con viajes directos desde la Estación Mendoza y frecuencias que se adaptarán al movimiento de los vuelos.

Cómo será la conexión del Metrotranvía con el aeropuerto

La extensión hacia el norte suma alrededor de 6 kilómetros a la traza del Metrotranvía, desde el parador Avellaneda hasta el Aeropuerto El Plumerillo.

Desde que comenzaron las obras ya se instalaron en la Etapa IV 9.800 metros de vías nuevas y nueve paradores, según el relevamiento difundido esta semana.

El Gobierno acelera la obra del Metrotranvía para inaugurarla en 2027.

El Metrotranvía ingresará al predio aeroportuario desde el norte, por calle Newbery, cruzará la Ruta 40 y luego hará un giro hacia el sur para llegar a la estación terminal.

El último parador quedará a pocos metros del estacionamiento principal del aeropuerto, pegado a las hileras de viñedos.

Antes de llegar, las nuevas estaciones del Metrotranvía en Las Heras serán:

Newbery

Espejo

Güemes

Pueyrredón

Panquehua

La estación Newbery tendrá además un papel importante dentro de la operación porque permitirá ordenar el regreso de las duplas hacia el sur. Allí se instalará un Aparato de Vía (ADV), que permitirá cambiar de vía para que las unidades puedan retornar hacia Ciudad y desde allí continuar hacia Luján de Cuyo y la Zona Este, donde se incorporará el Tren de Cercanías.

Metrotranvía directo desde Ciudad al aeropuerto

Una de las posibilidades es que el aeropuerto tenga servicios exclusivos del Metrotranvía, con viajes directos entre el aeropuerto y la Estación Mendoza, ubicada en Las Heras y Belgrano, de Ciudad.

Las salidas serían cada 30 minutos, aunque con refuerzos vinculados a los horarios de mayor movimiento de vuelos.

La obra del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo ya supera el 80%

Mientras avanza la llegada al aeropuerto, la Etapa III, que conectará Godoy Cruz con Luján de Cuyo, registraba un 83% de avance a fines de julio. Esta obra contempla una extensión del Metrotranvía de 13 kilómetros.

El proyecto incluye 6 paradores y una estación en Godoy Cruz, además de otros 6 paradores en Luján de Cuyo.

En este tramo, prácticamente toda la traza ya tiene los rieles montados. Los trabajos que restan se concentran en algunos puntos específicos, mientras se acelera el traslado de familias que viven sobre la traza y continúan la semaforización y la instalación del equipamiento eléctrico.

Desde Luján hasta el aeropuerto, y viceversa, no habrá un servicio directo, sino con trasbordo en la Estación Mendoza.