La brutal emboscada en un Carrefour de Guaymallén que provocó la muerte de un inocente

Fue en ese preciso instante cuando, por la intersección de las calles Paso y Rodríguez Peña, circulaba Matías Quiroga, un joven universitario de apenas 21 años que nada tenía que ver con la persecución.

Matías Quiroga fue asesinado a sangre fría un 9 de marzo de 2012.

Sin darle la menor oportunidad de reacción, los delincuentes encañonaron a Matías para arrebatarle el auto. En un acto de pura crueldad y a sangre fría, le dispararon a quemarropa antes de escapar, causándole la muerte casi de manera instantánea.

La muerte que marcó a Mendoza

La conmoción por el asesinato de Matías Quiroga sacudió a toda la provincia. Miles de mendocinos ganaron las calles en movilizaciones históricas para exigir cambios y reformas profundas en materia de seguridad, marcando un antes y un después en la agenda.

La investigación posterior permitió reconstruir el sangriento trayecto de la banda y sentar en tribunales a los responsables. La Justicia dictó una pena ejemplar y condenó a prisión perpetua al líder de la organización, Omar "Tanga" Gómez, y a sus cómplices, en un crimen que quedó marcado en la historia policial de Mendoza.