El sistema de lectura automática de patentes del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) de la Policía de Mendoza permitió la recuperación de un auto que registraba pedido de secuestro por una causa de robo agravado. El procedimiento concluyó con la interceptación del vehículo en Guaymallén y la aprehensión de sus dos ocupantes.
Atraparon a una pareja que circulaba en un auto robado detectado por los lectores de patentes
Las cámaras con lector automático de dominios del CEO identificaron un Volkswagen Voyage que poseía pedido de secuestro por robo agravado
El lector de patentes activó el alerta en Panamericana y luego en Guaymallén
El operativo se puso en marcha cerca de las 20.52 del viernes, cuando una de las cámaras de videovigilancia identificó un Volkswagen Voyage gris mientras transitaba por la intersección de la avenida Panamericana y calle Ugarte.
Al ingresar el dominio al sistema de datos, los operadores constataron que el rodado era requerido por la Justicia desde el pasado 25 de agosto.
Pocos minutos después, a las 21.04, un segundo lector de patentes volvió a registrar el vehículo en el cruce de Bandera de los Andes y Mitre, en Guaymallén. Esta actualización del trayecto en tiempo real permitió a las autoridades coordinar el desplazamiento de los patrulleros en la zona.
Finalmente, el personal policial logró interceptar el automóvil en la esquina de Mitre y Arístides del Valle. En el interior del coche circulaban un hombre y una mujer, quienes fueron reducidos e identificados.
Por directiva de la oficina fiscal interviniente, ambos adultos quedaron aprehendidos a disposición de la Justicia, mientras que el vehículo fue trasladado a la sede policial en calidad de secuestro.
En pocas palabras
- Auto robado: las cámaras del CEO detectaron un Volkswagen Voyage con pedido de secuestro por robo agravado.
- Captura de pareja: el vehículo fue interceptado y sus dos ocupantes, un hombre y una mujer, fueron aprehendidos.
- Procedimiento policial: el sistema de lectura automática de patentes permitió la identificación y posterior detención en Guaymallén.