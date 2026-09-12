Atraparon a una pareja que circulaba en un auto robado detectado por los lectores de patentes

Pocos minutos después, a las 21.04, un segundo lector de patentes volvió a registrar el vehículo en el cruce de Bandera de los Andes y Mitre, en Guaymallén. Esta actualización del trayecto en tiempo real permitió a las autoridades coordinar el desplazamiento de los patrulleros en la zona.

Finalmente, el personal policial logró interceptar el automóvil en la esquina de Mitre y Arístides del Valle. En el interior del coche circulaban un hombre y una mujer, quienes fueron reducidos e identificados.

Por directiva de la oficina fiscal interviniente, ambos adultos quedaron aprehendidos a disposición de la Justicia, mientras que el vehículo fue trasladado a la sede policial en calidad de secuestro.