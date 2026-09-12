Accidente en alta montaña: una camioneta derrapó por el hielo y chocó con un camión en la Curva de Guido

Una camioneta Kangoo derrapó por el hielo en la calzada y provocó el accidente. Los ocupantes de la camioneta sufrieron politraumatismos por el accidente. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Defensa Civil recomendó extremar las precauciones al conducir por alta montaña ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada. Por el momento, sólo se puede circular hasta la localidad de Punta de Vacas y con portación obligatoria de cadenas.

En tanto, rigen alertas meteorológicas por nevadas para distintos sectores de Mendoza, con mayor intensidad prevista en parte del Valle de Uco y el Sur provincial.

Las nevadas continuarán durante las próximas horas en la Cordillera de los Andes y podrían generar nuevas acumulaciones sobre las rutas.

Desde el domingo 13 se espera una mejora importante de las condiciones en el sector cordillerano, con menor nubosidad y un tiempo más estable hacia el comienzo de la semana.

El accidente ocurrió en la zona de la Curva de Guido, uno de los sectores de la ruta internacional donde las condiciones invernales pueden complicar la circulación. La presencia de hielo obliga a reducir la velocidad y extremar las medidas de seguridad.

Por el accidente, hubo complicaciones para transitar por la Ruta 7. Ministerio de Seguridad y Justicia

Las alertas por nevadas en Mendoza

Para este fin de semana rige alerta amarilla por nevadas en toda la franja cordillerana y también en sectores de la precordillera de Luján de Cuyo y Las Heras, incluida la zona de Aguas de las Avispas.

Además, hay alerta naranja por nevadas fuertes y persistentes para sectores del Valle de Uco y el Sur provincial. La acumulación de nieve ya generó este viernes complicaciones en algunos caminos, entre ellos la Ruta 86, en Los Cerrillos, y la Ruta 89, en La Carrera.

Qué se espera para los próximos días

Las nevadas continuarán durante el fin de semana en la Cordillera de los Andes. El panorama comenzaría a mejorar desde el domingo 13, cuando se prevé una disminución importante de la nubosidad y condiciones más estables hacia el inicio de la próxima semana.

Ante este escenario, Defensa Civil pidió circular con extrema precaución por las zonas afectadas por hielo y nieve y mantenerse atentos a las condiciones de las rutas antes de emprender un viaje.