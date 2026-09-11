El pronóstico del tiempo para este sábado 12 de septiembre en Mendoza indica la llegada de una ola polar intensa. Una jornada marcada por el frío extremo y las nevadas, en medio de alertas meteorológicas amarilla y naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima será de 1 °C y la máxima apenas llegará a 7 °C.
Pronóstico del tiempo: hay alerta meteorológica por nevadas tras el ingreso de una ola polar
La jornada del sábado tendrá lluvias y posibles nevadas en sectores del llano, con vientos del sur desde la madrugada. La máxima será de apenas 7º C
El ingreso de aire frío estará acompañado por vientos del sector sur, que comenzarán a sentirse desde la madrugada y harán que la sensación térmica sea todavía más baja. Según la altura de cada zona, las precipitaciones podrán presentarse como lluvia, aguanieve o nieve.
En la cordillera también continuarán las nevadas. Las condiciones alcanzarán a distintos sectores de la provincia, por lo que se espera un sábado especialmente invernal a pocos días de la llegada de la primavera.
Dónde rigen las alertas por nieve y frío
La alerta naranja por nevadas rige desde las primeras horas del sábado para Malargüe, San Rafael, General Alvear y el Valle de Uco, donde se espera continuidad e intensidad de las precipitaciones níveas.
La alerta amarilla alcanza a la cordillera en toda su extensión y también a la precordillera de Luján de Cuyo y Las Heras. Además, incluye al Gran Mendoza, el Este y las zonas bajas de San Rafael y General Alvear.
En esos sectores, las precipitaciones podrán variar entre lluvia, aguanieve y nieve de acuerdo con la altura, mientras que en alta montaña se mantendrán las nevadas.
El domingo comienza la mejora y el lunes vuelve el calor
El domingo 13 de septiembre comenzará una paulatina mejora de las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado y habrá poca nubosidad en la cordillera. La mínima será de 0 °C, con posibilidad de heladas parciales, mientras que la máxima subirá hasta los 14 °C. Los vientos serán moderados del noreste.
El lunes 14 de septiembre se notará más el ascenso de la temperatura, con poca nubosidad en toda la provincia y también en la cordillera. Se esperan heladas durante las primeras horas, una mínima de 1 °C y una máxima que llegará a los 20 °C. Los vientos serán leves del noreste.
En pocas palabras
- Ola polar: este sábado ingresa una intensa ola polar con vientos del sur y frío extremo.
- Alertas meteorológicas: rigen alertas amarilla y naranja por nevadas en diversas zonas de Mendoza.
- Mejora gradual: se espera una mejora de las condiciones a partir del domingo, con ascenso de la temperatura el lunes.