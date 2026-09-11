Pronóstico del tiempo: hay alerta meteorológica por nevadas tras el ingreso de una ola polar

Dónde rigen las alertas por nieve y frío

Seguirá nevando en la Cordillera de los Andes, y en algunos sectores, como el Sur y Valle de Uco. Allí rige alerta naranja. Foto: gentileza Gerardo Tejeda

La alerta naranja por nevadas rige desde las primeras horas del sábado para Malargüe, San Rafael, General Alvear y el Valle de Uco, donde se espera continuidad e intensidad de las precipitaciones níveas.

La alerta amarilla alcanza a la cordillera en toda su extensión y también a la precordillera de Luján de Cuyo y Las Heras. Además, incluye al Gran Mendoza, el Este y las zonas bajas de San Rafael y General Alvear.

En esos sectores, las precipitaciones podrán variar entre lluvia, aguanieve y nieve de acuerdo con la altura, mientras que en alta montaña se mantendrán las nevadas.

El domingo comienza la mejora y el lunes vuelve el calor

El domingo 13 de septiembre comenzará una paulatina mejora de las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado y habrá poca nubosidad en la cordillera. La mínima será de 0 °C, con posibilidad de heladas parciales, mientras que la máxima subirá hasta los 14 °C. Los vientos serán moderados del noreste.

El lunes 14 de septiembre se notará más el ascenso de la temperatura, con poca nubosidad en toda la provincia y también en la cordillera. Se esperan heladas durante las primeras horas, una mínima de 1 °C y una máxima que llegará a los 20 °C. Los vientos serán leves del noreste.