Un jueves templado en Mendoza, mientras se acerca la nieve a la provincia

El regreso del frío polar y la nieve

El panorama meteorológico dará un giro drástico en toda la geografía provincial hacia el final de la semana. El viernes 11 comenzará el descenso térmico con una máxima de 16°C y el retorno de las lluvias, con probabilidades de entre 10% y 40% durante gran parte de la jornada.

Sin embargo, el impacto más fuerte se sentirá el sábado 12, cuando irrumpa un frente muy frío que desplomará los registros. Para ese día, la temperatura máxima será de tan solo 6°C y la mínima de 2°C.

Lo más destacado de este sistema es la probabilidad de precipitaciones en forma de nieve y aguanieve (entre 10% y 40%), acompañadas de ráfagas de viento del sector sureste que podrán alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h en la mañana. Este escenario requerirá especial precaución para quienes transiten hacia zonas de alta montaña o el sur provincial.

El domingo 13 continuarán las condiciones gélidas con una mínima que descenderá hasta los -1°C, aunque con cielos más despejados y una máxima que trepará tímidamente hasta los 10°C. Recién para el inicio de la próxima semana se espera una mejora paulatina, ya que el lunes 14 las máximas regresarán a los 16°C.