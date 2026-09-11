El tiempo en Mendoza: viernes lluvioso y un fin de semana helado

El pronóstico indica que este viernes estará marcado por la inestabilidad en gran parte de Mendoza. Para el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada arrancará con una mínima de 8°C y alcanzará una máxima de 16°C.
Durante la madrugada, la mañana y la tarde, se presentarán condiciones para "lluvias aisladas", con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%.
Hacia la noche, el panorama meteorológico empeorará y la probabilidad de precipitaciones aumentará significativamente, ubicándose entre el 40% y el 70%. Acompañando este frente, el viento rotará y soplará con mayor intensidad desde el suroeste, alcanzando velocidades de entre 23 y 31 km/h.
Ante esta situación, se emitió una alerta amarilla por lluvias y vientos que abarca al Valle de Uco, la zona este y gran parte del sur provincial. La severidad del temporal es aún mayor en el extremo sur y la cordillera de Malargüe.
Por su parte, la zona norte y el Gran Mendoza se mantienen fuera de las zonas de alerta, marcadas en verde, aunque con inestabilidad presente.
El impacto del frío polar
El cambio de tiempo se sentirá con mayor crudeza al comenzar el fin de semana. Para el sábado, se espera una caída drástica en los registros térmicos, con una máxima que apenas llegará a los 6°C y una mínima que se ubicará en los 2°C. Estas condiciones de frío invernal abarcarán a toda la provincia, obligando a tomar fuertes precauciones a la hora de salir de casa.
Para el domingo, el termómetro continuará descendiendo. La mínima estimada será de -1°C, lo que genera un alto riesgo de heladas matinales que podrían impactar severamente en las zonas productivas. Sin embargo, hacia la tarde, la temperatura máxima trepará hasta los 10°C, trayendo un leve alivio. Este escenario de frío intenso también se hará sentir en los sectores de alta montaña y en las inmediaciones del Paso Cristo Redentor.
Leve repunte
A partir del lunes, las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar gradualmente. El inicio de la semana presentará una mínima de 4°C y una máxima de 16°C, mostrando una tendencia térmica en alza que traerá un alivio necesario para el desarrollo de actividades al aire libre.
Este ascenso se consolidará en los días posteriores. El martes se espera que la máxima llegue a los 18°C con una mínima de 7°C, mientras que el miércoles el termómetro alcanzará los 20°C y la mínima será de 9°C. De este modo, la provincia dejará atrás el pulso de aire helado para retornar a jornadas con temperaturas primaverales mucho más agradables.
En pocas palabras
- Viernes: se esperan lluvias aisladas y vientos con una mínima de 8°C y máxima de 16°C en Mendoza.
- Fin de semana: ingreso de frente frío provocará un marcado descenso de temperatura, con máximas que no superarán los 6°C y mínimas bajo cero.
- Alerta meteorológica: rige para Valle de Uco, zona este y sur provincial por lluvias y vientos fuertes.