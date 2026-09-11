El tiempo en Mendoza: viernes lluvioso y un fin de semana helado

Ante esta situación, se emitió una alerta amarilla por lluvias y vientos que abarca al Valle de Uco, la zona este y gran parte del sur provincial. La severidad del temporal es aún mayor en el extremo sur y la cordillera de Malargüe.

Por su parte, la zona norte y el Gran Mendoza se mantienen fuera de las zonas de alerta, marcadas en verde, aunque con inestabilidad presente.

El impacto del frío polar

El cambio de tiempo se sentirá con mayor crudeza al comenzar el fin de semana. Para el sábado, se espera una caída drástica en los registros térmicos, con una máxima que apenas llegará a los 6°C y una mínima que se ubicará en los 2°C. Estas condiciones de frío invernal abarcarán a toda la provincia, obligando a tomar fuertes precauciones a la hora de salir de casa.

Para el domingo, el termómetro continuará descendiendo. La mínima estimada será de -1°C, lo que genera un alto riesgo de heladas matinales que podrían impactar severamente en las zonas productivas. Sin embargo, hacia la tarde, la temperatura máxima trepará hasta los 10°C, trayendo un leve alivio. Este escenario de frío intenso también se hará sentir en los sectores de alta montaña y en las inmediaciones del Paso Cristo Redentor.

Leve repunte

A partir del lunes, las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar gradualmente. El inicio de la semana presentará una mínima de 4°C y una máxima de 16°C, mostrando una tendencia térmica en alza que traerá un alivio necesario para el desarrollo de actividades al aire libre.

Este ascenso se consolidará en los días posteriores. El martes se espera que la máxima llegue a los 18°C con una mínima de 7°C, mientras que el miércoles el termómetro alcanzará los 20°C y la mínima será de 9°C. De este modo, la provincia dejará atrás el pulso de aire helado para retornar a jornadas con temperaturas primaverales mucho más agradables.