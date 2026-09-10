¿Zonda o frío extremo? El pedido de la DGE a las escuelas ante la suspensión de clases presenciales

La DGE ya debió suspender 17 veces las clases presenciales en al menos un municipio en lo que va del año.

Qué tiene que tener el plan de virtualidad que pidió la DGE

Cada escuela deberá definir aspectos que van desde las plataformas y canales que se utilizarán para comunicarse con las familias hasta los horarios, las responsabilidades de docentes y directivos y la forma en que se desarrollarán las actividades.

El esquema alcanza a las escuelas de gestión estatal y privada.

Como sucede actualmente en casos de suspensión de clases presenciales, será la DGE la que disponga el paso a la virtualidad, a partir de los informes y recomendaciones de los organismos que intervienen en cada emergencia, como Defensa Civil, el Servicio Meteorológico Nacional, Vialidad o Infraestructura.

Actividades según cuánto dure la suspensión de clases

El plan también establece criterios sobre las actividades que deberán recibir los alumnos según cuánto dure la suspensión.

Si la interrupción de las clases presenciales es por un solo día, la propuesta deberá concentrarse en actividades breves de repaso, lectura, autoevaluaciones y refuerzo de contenidos, especialmente en áreas como alfabetización y matemática.

Cuando la suspensión se extienda 2 días o más, las escuelas podrán plantear actividades integradas, con videos, guías y trabajos prácticos.

La DGE seguirá siendo quien determine la suspensión o no de las clases presenciales. Foto: DGE

Hay una regla pedagógica central: la prioridad será profundizar y fijar contenidos que ya fueron trabajados, en lugar de avanzar con temas nuevos durante la contingencia.

Cómo se computará la asistencia virtual

Según el nuevo esquema, cuando el estudiante complete las actividades previstas durante el día de la suspensión, podrá ser considerado presente (virtual).

En caso de que tenga problemas de conectividad, contará con un plazo de hasta 48 horas para resolver las tareas.

En julio, cuando las nevadas y el frío extremo habían provocado numerosas suspensiones en la alta montaña y el Sur, la propia DGE explicó a Diario UNO que las escuelas recurrían a distintas estrategias: plataformas digitales, WhatsApp, videollamadas y también cuadernillos impresos cuando la conectividad no acompañaba.

Edutec es la plataforma virtual de la DGE. Las escuelas pueden utilizar esa u otra herramienta.

El plan no será igual para todas las escuelas

El modelo que deberán completar contempla las características particulares de cada comunidad educativa. Según estableció la DGE, cada establecimiento tendrá que identificar sus riesgos y definir los responsables de actuar ante una contingencia. También deberá prever otras cuestiones, como la continuidad o reprogramación del servicio alimentario.