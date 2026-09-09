Soñar en Grande: Fundación Grupo América acompaña 12 proyectos escolares que transforman comunidades

“Es muy bueno que nuestros chicos aprendan con un propósito y que ese esfuerzo tenga un reconocimiento. Y que ese reconocimiento sea un viaje es ideal”, destacó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, quien valoró además el compromiso de los equipos docentes y directivos.

Los 12 proyectos seleccionados fueron dados a conocer en vivo durante el programa Gise y Vos. El anuncio reunió a los protagonistas de la iniciativa y marcó el inicio de una nueva etapa para las escuelas que lograron llegar a la selección final. Foto: Diario UNO

Los 12 proyectos seleccionados

Las propuestas representan distintas realidades de Mendoza y abordan problemáticas vinculadas con la inclusión, el ambiente, la recuperación de espacios, la producción y la solidaridad.

Escuela 1-144 Hipólito Yrigoyen – Capital: “Mapa sensorial”, para favorecer la autonomía de personas con discapacidad visual mediante una audioguía y códigos QR.

Escuela 1-118 Primera Junta – La Paz: “Elegí, cambiá, viví”, sobre prevención de consumos problemáticos y apuestas online mediante una revista digital.

Escuela 1-074 Francisco Narciso de Laprida – Capital: “Construyendo nuevos ciudadanos”, con acciones de responsabilidad ciudadana y apoyo al merendero “Huellitas de fuego”.

Escuela 1-140 Maestro Luis Raimundo Ponce – General Alvear: “Raíces del cambio”, para reutilizar residuos y elaborar briquetas ecológicas.

Escuela 1-006 Juan José Paso – Luján de Cuyo: “Recuperar espacios de esparcimiento y verdes en la comunidad”, con la recuperación de un espacio barrial, construcción de una cancha y plantación de árboles.

Escuela 1-430 Capitán de Fragata Carlos Negri – Luján de Cuyo: “Pequeños Emprendedores de la Montaña”, basado en el aprovechamiento de membrillos del patio escolar.

Escuela 1-076 Pedro Molina – San Rafael: “De la finca a la mesa: valorización de frutos locales y reducción del desperdicio”, con conservas y frutas deshidratadas.

Escuela 1-142 César José Mussé – Rivadavia: “Manos de nuestra tierra”, para recuperar un olivar escolar, producir conservas y crear un museo fotográfico.

Escuela 1-197 Dr. Ventura Gallegos – Tunuyán: “Basura cero: nuestra escuela transforma”, con separación de residuos y una campaña de concientización barrial.

Escuela 1-057 Eugenio Jardel – Junín: “Historias de semillas: raíces que abrazan”, para recuperar un espacio comunitario y transformarlo en un lugar verde y sostenible.

Escuela 1-722 La Fundición – Las Heras: “Preservando las huellas del General San Martín”, destinado a poner en valor la Plaza General San Martín de Uspallata.

Escuela 1-543 Julio César Raffo de la Reta – Capital: “Misión cero: del residuo al recurso, del barrio al cambio”, para reducir residuos, reutilizar materiales y concientizar a los vecinos.

Aprender haciendo

La propuesta se desarrolló bajo la modalidad de aprendizaje basado en proyectos (ABP), que invita a los estudiantes a observar su entorno, detectar una problemática y trabajar colectivamente en una solución.

“Las escuelas movilizaron muchísimo a sus estudiantes para poder preparar los proyectos. Fueron propuestas muy variadas y de distintos puntos de la provincia, todas con un fuerte impacto en sus comunidades”, explicó Raquel Ghilardi.

La iniciativa tuvo además un objetivo concreto: que el reconocimiento pudiera transformarse en una experiencia significativa para los estudiantes.

“Queríamos hacer algo especial que llegara a toda la provincia y a personas que realmente lo necesitaran. Así surgió la idea de donar un viaje a Mar del Plata para una escuela que quizás no tuviera la posibilidad de afrontarlo”, explicó Gustavo Gallego Sappag, de Punto Viaje.

Una convocatoria que movilizó a las escuelas de toda la provincia. Estudiantes, docentes y familias se involucraron en la creación de proyectos pensados para transformar sus comunidades, en una propuesta que puso la solidaridad, el trabajo en equipo y el aprendizaje en acción en el centro de la experiencia. Foto: Diario UNO

Además del viaje a Mar del Plata, el concurso contempla un segundo premio consistente en un viaje dentro de la provincia de Mendoza.

Para Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, el verdadero valor de la iniciativa está en haber puesto a la solidaridad en el centro de la experiencia.

“Podríamos haber hecho un sorteo, pero pensamos: ¿por qué no promover en las escuelas primarias la solidaridad, el trabajo en equipo y que se involucren la maestra y la familia para hacer algo por otros?”, expresó.

Y resumió el espíritu de Soñar en Grande con una frase que sintetiza toda la propuesta: “Te aseguro que van a ganar todos”.

Porque el lema de la iniciativa lo dice claramente: “El viaje se gana ayudando”. Y en ese camino, antes de hacer las valijas, los estudiantes ya se llevaron algo mucho más importante: la experiencia de aprender, trabajar juntos y transformar su propia comunidad.