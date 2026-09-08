Fundación Grupo América invirtió casi $25 millones para llevar odontología gratuita a toda Mendoza

Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América, junto a Adriana Marra, decana de la Facultad de Odontología de la UNCuyo, durante el recorrido por las instalaciones de la Unidad Móvil Odontológica. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La iniciativa contó además con el acompañamiento de Fundación Andesmar, Mauri y Gum, junto con la Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de Odontología.

Para Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América, el verdadero valor del aporte está en el impacto que tendrá la unidad cuando llegue al territorio.

“Lo que nos importa a nosotros como Fundación es el trabajo que va a hacer esta unidad móvil más allá del equipamiento, que es súper importante”, destacó Vila, y remarcó que permitirá llegar a personas que muchas veces no tienen la posibilidad de acceder a un odontólogo, con diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

El equipamiento incorporado a través del programa Vendimia Solidaria incluyó un equipo radiográfico portátil, sensores digitales, esterilizadora, autoclave, sistema de aspiración quirúrgica, torno colgante y cavitador ultrasónico. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El nuevo equipamiento permitirá ampliar las prestaciones que se realizarán durante las salidas. Carlos Bosshardt, exdecano de la Facultad de Odontología, resaltó el alcance que tendrá esta incorporación para la atención odontológica.

“Gracias a este aporte ya no solo hacemos salud bucal preventiva sino que también podemos hacer salud bucal curativa”, señaló Bosshardt.

Entre las prácticas que podrán realizarse se encuentran restauraciones, endodoncia, prótesis y radiografías.

La actual decana de la Facultad de Odontología, Adriana Marra, destacó que contar con una unidad propia permitirá fortalecer el trabajo territorial.

La UMO tendrá su inauguración durante la Semana de la Odontología, con una actividad en la Peatonal frente a la Legislatura, mientras que en noviembre está prevista una salida a Ñancuñán, comunidad a la que la Facultad ya llegaba anteriormente con apoyo del Ministerio de Salud de la provincia.

La Unidad Móvil Odontológica fue posible gracias a la articulación entre el sector público, el ámbito académico y el sector privado, con el acompañamiento de Fundación Andesmar, Mauri y Gum y el impulso de Fundación Grupo América a través del programa Vendimia Solidaria. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Las prestaciones serán gratuitas y estarán a cargo de estudiantes de quinto año, siempre bajo supervisión docente. En cada salida participarán hasta 19 alumnos, explicó Silvia Caggia, secretaria de Extensión Universitaria y docente de la Facultad.

“Es muy importante la práctica, práctica real, adaptada en terreno”, sostuvo Caggia, al destacar que las salidas permiten a los futuros profesionales conocer las distintas realidades y necesidades de las comunidades mendocinas.

De esta manera, la UMO se convierte en una herramienta para ampliar el acceso a la salud bucal y, al mismo tiempo, fortalecer la formación de los estudiantes.

Para Fundación Grupo América, representa además un nuevo ejemplo del impacto que puede generar la articulación entre el sector público, el ámbito académico y el sector privado.