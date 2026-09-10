Los estudiantes y docentes de Mendoza tendrán un respiro en la rutina escolar durante este mes. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) recordaron que el calendario oficial prevé dos jornadas sin clases en los establecimientos de toda la provincia. Estos dos días sin actividad escolar presencial generarán dos fines de semana largos: serán el viernes 11 y el lunes 21 de septiembre.
Confirmado por la Dirección General de Escuelas: Mendoza tendrá dos días sin clases en septiembre
El calendario escolar oficial contempla dos días de asueto durante el mes. La medida alcanza a los niveles inicial, primario y secundario de colegios estatales y privados.
Ambos feriados escolares alcanzarán a los niveles inicial, primario y secundario, tanto en colegios de gestión estatal como privada.
Por qué no habrá clases el viernes 11 y el lunes 21 de septiembre
El primer corte en el dictado de clases llegará el viernes 11 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día del Maestro. Durante esa jornada no habrá actividad en los colegios para homenajear a los educadores en el aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, promotor histórico de la educación pública en el país.
Por su parte, el segundo día sin clases para los alumnos será el lunes 21 de septiembre. En esa fecha se combinan dos motivos clave en el esquema provincial:
- Día del Estudiante y de la Primavera: Una fecha de celebración tradicional para los jóvenes en todo el territorio mendocino.
- Jornada Institucional Docente: Según lo establecido por el gobierno escolar, los maestros y directivos deberán cumplir con una instancia obligatoria de capacitación y trabajo interno, por lo que los chicos no deberán concurrir a los edificios escolares.
Dos fines de semana de tres días para la comunidad educativa
La aplicación de estas dos fechas en el cronograma oficial de la DGE les dará a los alumnos mendocinos dos fines de semana de tres días consecutivos de descanso en el mes.
Desde la cartera educativa remarcaron que ambas jornadas están debidamente contempladas dentro del plan anual de días lectivos, por lo que no alteran el dictado de contenidos ni las metas pedagógicas trazadas para el ciclo escolar en la provincia.
En pocas palabras
- Asuetos escolares: Mendoza tendrá dos días sin clases en septiembre para niveles inicial, primario y secundario.
- Fechas clave: El viernes 11, por el Día del Maestro, y el lunes 21, por Día del Estudiante y Jornada Docente.
- Fines de semana largos: Ambas jornadas crean dos fines de semana de tres días consecutivos para la comunidad educativa.