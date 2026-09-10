Confirmado por la Dirección General de Escuelas: Mendoza tendrá dos días sin clases en septiembre

Por su parte, el segundo día sin clases para los alumnos será el lunes 21 de septiembre. En esa fecha se combinan dos motivos clave en el esquema provincial:

Día del Estudiante y de la Primavera: Una fecha de celebración tradicional para los jóvenes en todo el territorio mendocino.

Una fecha de celebración tradicional para los jóvenes en todo el territorio mendocino. Jornada Institucional Docente: Según lo establecido por el gobierno escolar, los maestros y directivos deberán cumplir con una instancia obligatoria de capacitación y trabajo interno, por lo que los chicos no deberán concurrir a los edificios escolares.

Dos fines de semana de tres días para la comunidad educativa

La aplicación de estas dos fechas en el cronograma oficial de la DGE les dará a los alumnos mendocinos dos fines de semana de tres días consecutivos de descanso en el mes.

Desde la cartera educativa remarcaron que ambas jornadas están debidamente contempladas dentro del plan anual de días lectivos, por lo que no alteran el dictado de contenidos ni las metas pedagógicas trazadas para el ciclo escolar en la provincia.