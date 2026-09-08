Pruebas PISA 2025: los estudiantes retrocedieron en Matemática, Lectura y Ciencias respecto a 2022

Mendoza fue una de las jurisdicciones evaluadas. La DGE informó a Diario UNO que Nación le reveló los datos provinciales durante una reunión virtual mantenida esta misma mañana: “En Ciencias, Mendoza obtuvo 403 puntos, sacando 10 puntos de ventaja sobre la media nacional (393). En Matemática, alcanzó los 372 puntos frente a los 367 del país. En tanto, en Lectura se registraron 385 puntos (frente a 389 del promedio argentino) y en la medición de Pensamiento Computacional la provincia alcanzó una media de 409 puntos, frente a los 403 obtenidos por Argentina”.

Los resultados de las Prueba PISA 2025 difundidos por la DGE.

La conclusión de la dirección de Tadeo García Zalazar fue que “en un contexto nacional y regional atravesado por desafíos complejos, estos indicadores posicionan a Mendoza en un lugar de recuperación pedagógica”. Aunque remarcaron que el “foco de la gestión está puesto en el proceso de mejora continua más que en la foto fija de un resultado”.

Baja en las Pruebas PISA de 2022 a 2025

La necesidad de reforzar el proceso surge del análisis de los resultados de las Pruebas PISA 2022, que se conocieron mediante un informe nacional en diciembre de 2023. Es que en aquellas evaluaciones, la “región adjudicada Mendoza” obtuvo 378 puntos en Matemática, 402 en Lectura y 405 en Ciencias. Todos, por encima de los promedios de las pruebas de 2025.

En 2022, el foco de las Pruebas PISA estuvo en Matemática. Prensa UNCuyo

El dato más llamativo se da en Lectura: Mendoza perdió 17 puntos entre ambas mediciones.

La comparación entre las pruebas pasadas y las recientes es la primera, dado que la provincia no tenía resultados propios de ediciones anteriores. Recién en 2022, Mendoza, Córdoba y CABA obtuvieron una sobremuestra.

La evaluación como herramienta de la DGE

“Medir de forma sistemática y transparente es la única manera seria de saber dónde estamos parados para corregir lo que haga falta”, dijo García Zalazar en un documento de prensa difundido por la DGE.

“El dato en comprensión lectora confirma la necesidad de sostener y acelerar la política de alfabetización en el nivel secundario, aprovechando además que en esta área las estudiantes mujeres muestran una menor presencia en los niveles de mayor dificultad”, agregó la DGE.