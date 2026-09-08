España recibió una de las peores noticias de la historia: el país cayó a su peor nivel

El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos publicó los resultados de su examen mundial PISA. La medición de la OCDE evalúa las habilidades matemáticas, científicas o lectoras en jóvenes de quince años. Las calificaciones generales experimentaron la caída más pronunciada registrada por la entidad desde el año 2000. España obtuvo los puntajes más bajos de su historia dentro de la prueba.
El colapso del aprendizaje en España
El informe demuestra un desplome generalizado del país respecto a la medición del 2022. La comprensión lectora lidera la caída con un marcado descenso de 23 puntos. Las evaluaciones matemáticas bajaron 16 enteros, mientras las ciencias disminuyeron 8 puntos.
Tales cifras ubican al territorio por debajo del promedio general de las naciones integrantes de la OCDE.
Un tercio de los estudiantes evaluados no alcanza el nivel básico en las competencias analizadas. Los jóvenes carecen de herramientas mínimas para interpretar situaciones lógicas sencillas o comparar rutas alternativas.
Tampoco logran localizar información a partir de criterios explícitos ni identificar la idea principal de un texto. Regiones chinas como Pekín o Shanghái obtuvieron los mejores resultados globales junto a Singapur.
El uso de inteligencia artificial
El reciente estudio analizó las plataformas tecnológicas automatizadas utilizadas para realizar trabajos escolares. Más del 40% de los encuestados afirma aplicar programas digitales semanalmente o a diario.
Los alumnos que acuden a dichas herramientas para redactar o resumir textos obtienen calificaciones notablemente inferiores en ciencias. Los estudiantes ajenos al uso de estas aplicaciones superan por unos 20 puntos a los usuarios habituales.
Las autoridades detectaron rendimientos similares a los no usuarios únicamente cuando el software complementa los procesos cognitivos. Mathias Cormann, secretario general de la entidad organizadora, brindó declaraciones oficiales durante la presentación. "Las competencias lectoras constituyen la base del aprendizaje en todo el currículo escolar", aseguró el funcionario.
"Por lo tanto, el descenso del rendimiento en lectura resulta especialmente preocupante", sostuvo Cormann frente a la prensa. El secretario general remarcó que las naciones deben redoblar esfuerzos buscando formar a los estudiantes frente a los nuevos escenarios virtuales. Las herramientas tecnológicas necesitan favorecer el conocimiento sin funcionar como distracciones.
En pocas palabras
- Resultados PISA: España registra sus peores calificaciones históricas en la prueba OCDE.
- Caída del aprendizaje: descenso generalizado en comprensión lectora, matemáticas y ciencias.
- Uso de IA: estudiantes que usan IA para tareas escolares obtienen peores resultados.