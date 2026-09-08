España recibió una de las peores noticias de la historia: el país cayó a su peor nivel

Un tercio de los estudiantes evaluados no alcanza el nivel básico en las competencias analizadas. Los jóvenes carecen de herramientas mínimas para interpretar situaciones lógicas sencillas o comparar rutas alternativas.

Tampoco logran localizar información a partir de criterios explícitos ni identificar la idea principal de un texto. Regiones chinas como Pekín o Shanghái obtuvieron los mejores resultados globales junto a Singapur.

El uso de inteligencia artificial

El reciente estudio analizó las plataformas tecnológicas automatizadas utilizadas para realizar trabajos escolares. Más del 40% de los encuestados afirma aplicar programas digitales semanalmente o a diario.

Los alumnos que acuden a dichas herramientas para redactar o resumir textos obtienen calificaciones notablemente inferiores en ciencias. Los estudiantes ajenos al uso de estas aplicaciones superan por unos 20 puntos a los usuarios habituales.

Las autoridades detectaron rendimientos similares a los no usuarios únicamente cuando el software complementa los procesos cognitivos. Mathias Cormann, secretario general de la entidad organizadora, brindó declaraciones oficiales durante la presentación. "Las competencias lectoras constituyen la base del aprendizaje en todo el currículo escolar", aseguró el funcionario.

"Por lo tanto, el descenso del rendimiento en lectura resulta especialmente preocupante", sostuvo Cormann frente a la prensa. El secretario general remarcó que las naciones deben redoblar esfuerzos buscando formar a los estudiantes frente a los nuevos escenarios virtuales. Las herramientas tecnológicas necesitan favorecer el conocimiento sin funcionar como distracciones.