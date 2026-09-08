Madrastra sin corazón encerraba a sus hijas en jaulas para castigarlas: fue arrestada por un grave cargo

Sonia Marquez, una mujer de 52 años, enfrenta múltiples acusaciones penales en Los Ángeles, Estados Unidos, luego de obligar a sus hijas a permanecer encerradas en una jaula para perros a modo de sanción. Las víctimas lograron huir de la vivienda, situación que permitió exponer el accionar de la madrastra frente a las autoridades policiales.
Fuga desesperada
Las niñas, de 9 u 11 años, confesaron a los oficiales las condiciones sufridas en su propio hogar. Tras escapar por temor a volver al domicilio, un adulto las recibió temporalmente para luego pedir auxilio policial. Inmediatamente, personal del cuerpo de bomberos trasladó a las pequeñas hacia un centro médico para recibir atención clínica.
Los investigadores sospechan que los maltratos ocurrieron sistemáticamente desde al menos el mes de febrero. La mujer resultó arrestada durante la jornada del miércoles en el área de Lincoln Heights. "Hubo negligencia severa en su cuidado", comunicó la policía al evaluar el entorno de las víctimas, quienes quedaron bajo custodia del departamento de servicios infantiles del condado.
Dura acusación
El expediente judicial incluye dos cargos por tortura, sumados a otros dos por abuso infantil con probabilidad de causar lesiones. La causa menciona además a una de las hijas biológicas de Marquez, una menor de 12 años, por quien la acusada enfrenta un quinto cargo de abuso sin alegato de daño corporal directo.
La mujer se declaró inocente de todos los delitos durante la presentación judicial del viernes. El tribunal estableció una fianza de 2,75 millones de dólares para mantener a la sospechosa en las instalaciones del centro de detención regional Century mientras la investigación sigue abierta.
En pocas palabras
- Madrastra arrestada: Sonia Marquez, de 52 años, fue detenida en Los Ángeles por graves acusaciones.
- Castigos brutales: obligaba a sus hijas a permanecer encerradas en una jaula para perros como sanción.
- Cargos graves: enfrenta múltiples cargos, incluyendo tortura y abuso infantil.