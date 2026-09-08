Madrastra sin corazón encerraba a sus hijas en jaulas para castigarlas: fue arrestada por un grave cargo

Fuga desesperada

Las niñas, de 9 u 11 años, confesaron a los oficiales las condiciones sufridas en su propio hogar. Tras escapar por temor a volver al domicilio, un adulto las recibió temporalmente para luego pedir auxilio policial. Inmediatamente, personal del cuerpo de bomberos trasladó a las pequeñas hacia un centro médico para recibir atención clínica.

La mujer encerraba a sus hijas en una jaula para perros.

Los investigadores sospechan que los maltratos ocurrieron sistemáticamente desde al menos el mes de febrero. La mujer resultó arrestada durante la jornada del miércoles en el área de Lincoln Heights. "Hubo negligencia severa en su cuidado", comunicó la policía al evaluar el entorno de las víctimas, quienes quedaron bajo custodia del departamento de servicios infantiles del condado.