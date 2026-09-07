Elecciones en Alemania: quién es Ulrich Siegmund, el líder de la ultraderecha que ganó en Sajonia

En los últimos años, combinó su discurso contra la inmigración con propuestas para el sistema escolar. Su figura cobró dimensión nacional en 2024 tras conocerse su asistencia a una reunión en Potsdam sobre proyectos de remigración, concepto que contempla expulsiones masivas. La delegación que encabeza es calificada por los servicios de inteligencia como un grupo abiertamente extremista.

Redes sociales y el impacto de Alternativa para Alemania

El éxito del dirigente se explica en parte por su estrategia digital. Con más de 800.000 seguidores en TikTok y 650.000 en Instagram, conectó con el electorado joven y rural.

Durante la campaña recorrió la región apelando al descontento frente al gobierno nacional. Sus ejes pasaron por el costo de vida, la seguridad y la identidad local. Un gesto clave fue su llegada al colegio electoral en una moto clásica de la antigua RDA, buscando cercanía con quienes añoran la etapa previa a la reunificación.

Ulrich Siegmund en campaña con una moto que añora la Alemania del Este antes de la reunificación.

¿Quién es Ulrich Siegmund?

Nacido en 1990 en Sajonia-Anhalt, es la figura principal y candidato a líder del gobierno regional por el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en dicho estado federado.

Cultiva una imagen de " vecino amable " y es sumamente popular en redes sociales (superando los 800.000 seguidores en TikTok e Instagram), lo que le ha valido el apodo mediático del " hombre más peligroso de Alemania " o una suerte de "Robin Hood de derecha".

Forma parte del sector más radical de la AfD en su región (clasificada por la inteligencia como extremista de derecha) y generó controversia tras revelarse su participación en una reunión ultraderechista en Potsdam orientada a proyectos de "remigración" (expulsión masiva de migrantes).

¿Qué promete Ulrich Siegmund en Alemania?