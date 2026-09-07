Elecciones en Alemania: quién es Ulrich Siegmund, el líder de la ultraderecha que ganó en Sajonia

El dirigente de Alternativa para Alemania (AfD), Ulrich Siegmund, se consolidó como la figura central de la extrema derecha en el este germano tras obtener el 44,3% de los sufragios en Sajonia-Anhalt. El resultado ubica a la fuerza en el centro del escenario, aunque sin mayoría absoluta.
El dirigente de 35 años busca encabezar el Ejecutivo regional, un hecho sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, mientras los partidos tradicionales sostienen el bloqueo.
Alternativa para Alemania y el salto desde la CDU
La trayectoria de Siegmund comenzó en las filas de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), espacio que abandonó en 2014 para integrarse a la ascendente AfD. Nacido en la región, desarrolló un perfil pragmático que afianzó durante la pandemia como vocero de salud parlamentario.
En los últimos años, combinó su discurso contra la inmigración con propuestas para el sistema escolar. Su figura cobró dimensión nacional en 2024 tras conocerse su asistencia a una reunión en Potsdam sobre proyectos de remigración, concepto que contempla expulsiones masivas. La delegación que encabeza es calificada por los servicios de inteligencia como un grupo abiertamente extremista.
Redes sociales y el impacto de Alternativa para Alemania
El éxito del dirigente se explica en parte por su estrategia digital. Con más de 800.000 seguidores en TikTok y 650.000 en Instagram, conectó con el electorado joven y rural.
Durante la campaña recorrió la región apelando al descontento frente al gobierno nacional. Sus ejes pasaron por el costo de vida, la seguridad y la identidad local. Un gesto clave fue su llegada al colegio electoral en una moto clásica de la antigua RDA, buscando cercanía con quienes añoran la etapa previa a la reunificación.
¿Quién es Ulrich Siegmund?
-
Nacido en 1990 en Sajonia-Anhalt, es la figura principal y candidato a líder del gobierno regional por el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en dicho estado federado.
Cultiva una imagen de "vecino amable" y es sumamente popular en redes sociales (superando los 800.000 seguidores en TikTok e Instagram), lo que le ha valido el apodo mediático del "hombre más peligroso de Alemania" o una suerte de "Robin Hood de derecha".
Forma parte del sector más radical de la AfD en su región (clasificada por la inteligencia como extremista de derecha) y generó controversia tras revelarse su participación en una reunión ultraderechista en Potsdam orientada a proyectos de "remigración" (expulsión masiva de migrantes).
¿Qué promete Ulrich Siegmund en Alemania?
-
Política migratoria drástica: Aboga por endurecer la postura contra la inmigración, poner fin a la propugnada "propaganda de bienvenida" y repatriar o expulsar a los inmigrantes no integrados o sin estatus legal.
Reformas del Estado, educación y medios: Propone la abolición de la escolarización obligatoria, la drástica reducción y neutralidad de los medios de radiodifusión pública, así como la reestructuración del gobierno regional mediante la eliminación de agencias estatales y el recorte de la burocracia.
En pocas palabras
- Ulrich Siegmund: el líder de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt ganó las elecciones con el 44,3% de los votos.
- Trayectoria y Perfil: exmilitante de la CDU, Siegmund cultiva una imagen cercana y es popular en redes, aunque su sector es considerado extremista.
- Promesas de Campaña: propone una política migratoria drástica y reformas en el Estado, educación y medios.