Video: una maestra fue apuñalada en la cabeza por un alumno

Un video registró el momento exacto en que una maestra sufrió un brutal ataque por parte de un alumno en Gales. La trabajadora de la educación recibió múltiples puñaladas en la cabeza. La difusión de la noticia causó conmoción inmediata.
Los detalles del hecho generaron un intenso debate. Según trascendió, el adolescente de 15 años intentaría basar su defensa legal en afirmar que escuchaba voces al momento del ataque. La respuesta del público frente a dicha estrategia no tardó en llegar a los foros de noticias.
Un usuario de internet analizó el riesgo de la profesión docente en la actualidad: "Las señales llevan ahí mucho tiempo. La maestra probablemente leyó cientos de historias sobre sus compañeros pasando por esto, ahora le toca a ella. Me entristece, pero por el amor de Dios, no acepten trabajos donde su vida esté en peligro".
Otra persona ironizó sobre el sistema judicial al asegurar: "Encontrarán la manera de arrestar a la profesora".
Las opiniones también cuestionaron con dureza la excusa del atacante. "La nueva defensa es afirmar que escuchaste una voz. Incluso un chico de 15 años sabe que no es responsable si escucha una voz", señaló un lector.
El video del momento
En pocas palabras
- Maestra atacada: Un alumno de 15 años apuñaló a su maestra en Gales.
- Argumento del atacante: El joven alega escuchar voces como defensa legal.
- Indignación pública: El hecho generó fuerte debate y críticas en redes sociales.