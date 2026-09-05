Video: una maestra fue apuñalada en la cabeza por un alumno

Los detalles del hecho generaron un intenso debate. Según trascendió, el adolescente de 15 años intentaría basar su defensa legal en afirmar que escuchaba voces al momento del ataque. La respuesta del público frente a dicha estrategia no tardó en llegar a los foros de noticias.

Un usuario de internet analizó el riesgo de la profesión docente en la actualidad: "Las señales llevan ahí mucho tiempo. La maestra probablemente leyó cientos de historias sobre sus compañeros pasando por esto, ahora le toca a ella. Me entristece, pero por el amor de Dios, no acepten trabajos donde su vida esté en peligro".