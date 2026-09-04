Brutal ataque contra un ciego para robarle: el video de la indignación

Video del brutal ataque contra un ciego

Aprovechándose de su total estado de indefensión, los atacantes lo empujaron y le propinaron golpes de todo tipo para arrebatarle lo poco que llevaba encima, entre ello su teléfono celular y pertenencias personales.

Pese a que el hombre no ofreció resistencia alguna debido a su condición, los agresores continuaron con el sometimiento antes de darse a la fuga a pie tras el robo.

En las imágenes que fueron grabadas en un video, se observa el momento en el que siete delincuentes, la mayoría con capucha o gorro, acordonan al joven, que se encontraba esperando el colectivo en inmediaciones al cruce de la Avenida Héctor Arregui y la calle Ugarteche.

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Ciego atacado y la bronca de los vecinos

Vecinos del barrio de José C. Paz auxiliaron a la víctima tras escuchar los gritos y dieron aviso al 911. La indignación en la zona es total: la comunidad reclama mayor presencia policial y denuncian que la delincuencia no da tregua, atacando de manera recurrente a las personas más vulnerables.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que trabaja con el relevamiento de las cámaras públicas y privadas para identificar y aprehender a los autores del cobarde asalto.