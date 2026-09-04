Brutal ataque contra un ciego para robarle: el video de la indignación

Un hecho de extrema violencia ocurrió en José C. Paz, donde un grupo de delincuentes protagonizó un brutal ataque contra un hombre ciego para robarle sus pertenencias a plena luz del día. El robo y agresión, grabado en un video, provocó una enorme indignación en la sociedad, que no tuvo reparos en descargar su bronca en las redes sociales.
El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, cuya secuencia muestra la impunidad con la que actuaron los agresores.
La víctima del robo, un hombre ciego que caminaba desprotegido por la vía pública, fue abordada de forma imprevista por los agresores, quienes no dudaron en acudir a la violencia física y apoderarse de algunas de sus pertenencias.
Video del brutal ataque contra un ciego
Aprovechándose de su total estado de indefensión, los atacantes lo empujaron y le propinaron golpes de todo tipo para arrebatarle lo poco que llevaba encima, entre ello su teléfono celular y pertenencias personales.
Pese a que el hombre no ofreció resistencia alguna debido a su condición, los agresores continuaron con el sometimiento antes de darse a la fuga a pie tras el robo.
En las imágenes que fueron grabadas en un video, se observa el momento en el que siete delincuentes, la mayoría con capucha o gorro, acordonan al joven, que se encontraba esperando el colectivo en inmediaciones al cruce de la Avenida Héctor Arregui y la calle Ugarteche.
Ciego atacado y la bronca de los vecinos
Vecinos del barrio de José C. Paz auxiliaron a la víctima tras escuchar los gritos y dieron aviso al 911. La indignación en la zona es total: la comunidad reclama mayor presencia policial y denuncian que la delincuencia no da tregua, atacando de manera recurrente a las personas más vulnerables.
La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que trabaja con el relevamiento de las cámaras públicas y privadas para identificar y aprehender a los autores del cobarde asalto.