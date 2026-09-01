Se mantiene la tendencia: dos pitbull atacaron a un albañil y le causaron serias heridas

El dueño de los pitbull, oculto

Sonia Paz, hermana del hombre atacado, apuntó contra el supuesto propietario de los animales. La mujer reclamó que asuma las consecuencias económicas derivadas del violento episodio. "Que dé la cara. Se llama Jorge Ferreyra", manifestó ante la prensa.

La familiar expresó su profunda preocupación por la seguridad del barrio, ya que los animales residen a escasas cuadras de su propia casa. "Todos los vecinos corremos peligro por esos animales, que salen a la calle", remarcó.

"Ni siquiera dio la cara para pedir disculpas. No hay palabras para explicar lo mal que la estamos pasando con mi hermano", enfatizó. Además, aseguró que los perros ya habían mordido a un sobrino tiempo atrás.

La Justicia provincial evalúa el futuro inmediato de los pitbull tras el feroz episodio callejero. El dueño deberá presentarse en la Seccional Novena con toda la documentación correspondiente a sus ejemplares.

Posteriormente, la Fiscalía determinará si conservará la custodia o si se procede al secuestro preventivo.