Se mantiene la tendencia: dos pitbull atacaron a un albañil y le causaron serias heridas

Alonso Paz se dirigía a su trabajo en el barrio Borges, de Santiago del Estero, cuando sufrió el ataque de dos pitbull. El damnificado caminaba con sus herramientas por la calle 12, entre 101 y 102, cuando, en cuestión de segundos, los animales lo derribaron violentamente hacia el pavimento para morderlo.
La víctima resultó con múltiples heridas en el rostro, abdomen, espalda, manos y brazos. Una de las zonas más afectadas resultó ser uno de sus brazos. Los perros lo mordieron reiteradamente hasta dejarlo ensangrentado, con profundas heridas.
Un vecino del lugar intervino de forma providencial para espantar a los animales. Tras ser rescatado de las garras de los pitbull, el trabajador fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Independencia para recibir atención médica.
El dueño de los pitbull, oculto
Sonia Paz, hermana del hombre atacado, apuntó contra el supuesto propietario de los animales. La mujer reclamó que asuma las consecuencias económicas derivadas del violento episodio. "Que dé la cara. Se llama Jorge Ferreyra", manifestó ante la prensa.
La familiar expresó su profunda preocupación por la seguridad del barrio, ya que los animales residen a escasas cuadras de su propia casa. "Todos los vecinos corremos peligro por esos animales, que salen a la calle", remarcó.
"Ni siquiera dio la cara para pedir disculpas. No hay palabras para explicar lo mal que la estamos pasando con mi hermano", enfatizó. Además, aseguró que los perros ya habían mordido a un sobrino tiempo atrás.
La Justicia provincial evalúa el futuro inmediato de los pitbull tras el feroz episodio callejero. El dueño deberá presentarse en la Seccional Novena con toda la documentación correspondiente a sus ejemplares.
Posteriormente, la Fiscalía determinará si conservará la custodia o si se procede al secuestro preventivo.
En pocas palabras
- Ataque de dos pitbull: un trabajador fue gravemente herido por dos perros en Santiago del Estero.
- Lesiones severas: la víctima sufrió múltiples mordeduras en rostro, abdomen, espalda y brazos.
- Exigencia a dueño: familiares reclaman que el propietario de los animales, Jorge Ferreyra, asuma las consecuencias.