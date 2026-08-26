Un estudiante se peleó con un compañero y actuó de la peor manera: le clavó un destornillador en la pierna

El feroz ataque

El suceso ocurrió cerca de las 11:10 en la intersección de las calles Avellaneda y Urquiza. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento exacto del enfrentamiento. El agresor tomó del buzo a la víctima para amenazarla con un destornillador cerca del cuello.

El joven amenazado reaccionó con un golpe de puño en la cara de su atacante. El otro chico respondió de forma desmedida clavando la herramienta directamente en la pierna derecha de su contrincante. El ataque ocurrió a la altura de la rodilla frente a la mirada de otros alumnos.