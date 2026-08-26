Un violento episodio ocurrió en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero. Un estudiante de 14 años atacó brutalmente a un compañero a la salida del colegio. La agresión sucedió el martes por la mañana en la vereda de un quiosco cercano a la Escuela Técnica N° 2 "Ing. Santiago Barabino".
Un estudiante se peleó con un compañero y actuó de la peor manera: le clavó un destornillador en la pierna
Un estudiante de 14 años atacó a otro frente a una escuela. El adolescente herido quedó internado de urgencia con una grave lesión en la pierna
El feroz ataque
El suceso ocurrió cerca de las 11:10 en la intersección de las calles Avellaneda y Urquiza. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento exacto del enfrentamiento. El agresor tomó del buzo a la víctima para amenazarla con un destornillador cerca del cuello.
El joven amenazado reaccionó con un golpe de puño en la cara de su atacante. El otro chico respondió de forma desmedida clavando la herramienta directamente en la pierna derecha de su contrincante. El ataque ocurrió a la altura de la rodilla frente a la mirada de otros alumnos.
Internado
Las autoridades escolares llamaron rápidamente a la policía tras presenciar la agresión. Los servicios de emergencia trasladaron al joven herido al Centro Integral de Salud Banda. El paciente ingresó al centro médico con el elemento punzante aún incrustado en su articulación.
La médica de guardia ordenó una tomografía computarizada urgente para evaluar el daño interno. La madre del joven lesionado presentó la denuncia formal en la Comisaría N° 13. La fiscal Virginia Abrate tomó el caso para iniciar la investigación correspondiente.
La magistrada dispuso la intervención de la Comisaría Nº 2 de la Mujer junto a los organismos de protección infantil. Las autoridades judiciales solicitaron el análisis detallado de las cámaras de seguridad del lugar. El agresor de 14 años quedó a disposición de la justicia de menores.
En pocas palabras
- Estudiante atacado: un alumno de 14 años fue herido con un destornillador en la pierna.
- Contexto: el hecho ocurrió a la salida de la Escuela Técnica N° 2 en Santiago del Estero.
- Investigación: la fiscalía analiza cámaras de seguridad y el agresor quedó a disposición judicial.