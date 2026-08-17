El motivo por el que un coordinador de viajes de egresados zafó por la muerte de un estudiante

Tomás Octavio murió durante su viaje de egresados.

La muerte en Bariloche que abrió una investigación

Todo inició con una fiebre alta y dolores corporales durante su viaje en Bariloche, que empeoró cuando regresó a su ciudad natal en San Justo, provincia de Buenos Aires, donde murió días después.

De forma inmediata se dio inicio a una investigación que este año tuvo varias resoluciones, entre ellas una condena y un sobreseimiento. Este último se conoció días atrás cuando, según el medio Río Negro, la Justicia de San Carlos de Bariloche concluyó que no había elementos suficientes para atribuirle a Ezequiel Castaño responsabilidad penal debido a que tenía un rango inferior y estaba en etapa de formación.

En la resolución se detalla que Ezequiel Castaño realizaba su primer viaje como coordinador “en formación”, al servicio de la empresa Traveldance, y que no tenía funciones de dirección ni supervisión.

El joven que murió durante el viaje de egresados.

Sin embargo, sigue la investigación por la muerte contra otros coordinadores involucrados. Uno de ellos es Diego Cañete, quien sí estaba a cargo de las directivas dentro del contingente de estudiantes durante el viaje.

En este sentido, se remarcó en la pesquisa que, pese al pedido de los compañeros de Tomás Octavo, el adolescente no fue trasladado a un centro de salud de la ciudad, sino que solo fue atendido por una médica que se encontraba en el hotel donde se alojaban, por lo que para los investigadores existió una “cadena de omisiones que incidió en la evolución del cuadro”.

En mayo de este año la médica Ana Carlín fue condenada a 3 años de prisión condicional y 10 años de inhabilitación especial para ejercer medicina clínica y realizar guardias médicas al reconocer su responsabilidad penal en la muerte del joven. Se sostiene que el fallecimiento fue “evitable” y que una atención médica oportuna “hubiera aumentado sus chances de sobrevida”.