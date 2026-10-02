Una docente que fue condenada por la muerte de su bebé regresó a dar clases en la Escuela Granaderos de San Martín, en el barrio porteño de Palermo, y ahora fue separada de su cargo, acusada de filmar a sus alumnos. Desde el Ministerio de Educación porteño informaron que harán modificaciones en la ley.
Su bebé murió porque lo dejó sólo para salir a bailar, se convirtió en docente y ahora filmaba a los alumnos
La docente se reincorporó al sistema educativo en agosto de este año una vez cumplidos los años de inhabilitación administrativa que se le habían adjudicado en la condena por la muerte de su recién nacida
Roxana Carolina Cayo, de 53 años, se reincorporó al sistema educativo en agosto de este año una vez cumplidos los años de inhabilitación administrativa que se le habían adjudicado en la condena por la muerte de su recién nacida en 2010.
Se presentó frente a sus alumnos de sexto grado de la escuela Granaderos de San Martín en Palermo, pero en los últimos días se conoció que, a poco de su regreso, fue separada de su cargo por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires por una grave denuncia: filmaba a los menores y aquellos que se negaban eran castigados.
Fueron los alumnos quienes comenzaron a contarles a sus papás las extrañas situaciones que vivían dentro de la clase. No solo Roxana Cayo agarraba su celular y los filmaba, si no que una vez hasta les hizo dibujar su DNI y sumar los lugares que solían frecuentar.
Frente a este escenario, los padres acudieron hasta la institución educativa en Palermo, denunciaron los hechos y se dio intervención a las autoridades pertinentes, que decidieron separar a la docente de su cargo e investigar los casos denunciados.
Antecedentes de la maestra
En 2014 Roxana Cayo fue detenida en Florencio Varela después de permanecer 4 años prófuga en la causa en la que se la investigaba por la muerte de su bebé de 6 meses, a quien dejó sola en la casa con sus hermanos menores para ir a bailar a un boliche en La Madrid.
En el expediente se detalla que, cuando regresó a la casa, encontró a la beba muerta dentro de una caja en la que había juguetes. Se habría caído de la cama y golpeado la cabeza, lo que le provocó una hemorragia cerebral.
En el juicio Roxana Cayo condenada por el delito de homicidio doloso, lo que le impedía volver a dar clases en un futuro, pero la Cámara de Casación modificó la calificación y la sentenció por el homicidio culposo.
En pocas palabras
- Docente separada: una maestra condenada por la muerte de su bebé fue separada de su cargo por filmar alumnos.
- Denuncia escolar: alumnos relataron que la docente los filmaba y castigaba si se negaban en Palermo.
- Modificación legal: el Ministerio de Educación porteño iniciará cambios en la ley tras este grave hecho.