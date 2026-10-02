Su bebé murió porque lo dejó sólo para salir a bailar, se convirtió en docente y ahora filmaba a los alumnos

La docente está en la órbita de una nueva investigación. Imagen de archivo.

Fueron los alumnos quienes comenzaron a contarles a sus papás las extrañas situaciones que vivían dentro de la clase. No solo Roxana Cayo agarraba su celular y los filmaba, si no que una vez hasta les hizo dibujar su DNI y sumar los lugares que solían frecuentar.

Frente a este escenario, los padres acudieron hasta la institución educativa en Palermo, denunciaron los hechos y se dio intervención a las autoridades pertinentes, que decidieron separar a la docente de su cargo e investigar los casos denunciados.

Antecedentes de la maestra

En 2014 Roxana Cayo fue detenida en Florencio Varela después de permanecer 4 años prófuga en la causa en la que se la investigaba por la muerte de su bebé de 6 meses, a quien dejó sola en la casa con sus hermanos menores para ir a bailar a un boliche en La Madrid.

La docente está en la órbita de una nueva investigación. Imagen de archivo.

En el expediente se detalla que, cuando regresó a la casa, encontró a la beba muerta dentro de una caja en la que había juguetes. Se habría caído de la cama y golpeado la cabeza, lo que le provocó una hemorragia cerebral.

En el juicio Roxana Cayo condenada por el delito de homicidio doloso, lo que le impedía volver a dar clases en un futuro, pero la Cámara de Casación modificó la calificación y la sentenció por el homicidio culposo.