Era profesor de música. Pero también contactaba a menores por redes sociales, los drogaba, los abusaba sexualmente y hasta los filmaba. El pedófilo salteño terminó detenido y ahora fue condenado por una batería de delitos.
Profesor de música, abusador y pedófilo: el caso que conmocionó en Salta
Se trata de un profesor de música fue condenado el miércoles pasado a la pena de 12 años de prisión efectiva
Se trata de un profesor de música fue condenado el miércoles pasado a la pena de 12 años de prisión efectiva por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI), violar y formular amenazas en la provincia de Salta.
El auxiliar fiscal de Salta Nicolás Alonso López, bajo expresas directivas de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, recibió la denuncia por parte de la hermana de una menor de edad tras constatar que la víctima se contactaba en las redes sociales con el adulto.
La investigación contra el profesor pedófilo de Salta
En la investigación judicial se logró reconstruir que el profesor le suministraba fármacos a la menor de edad y, luego de invitarla a consumirlos, sacaba provecho de su vulnerabilidad para abusarla sexualmente y grabar un video, que posteriormente envió al celular de la damnificada.
El hombre, además, confesó otro hecho cometido bajo la misma modalidad para drogar y violar a una mujer, mientras que amenazó a las víctimas y los investigadores encontraron material de abuso sexual infantil (MASI) en su domicilio.
A través de un juicio abreviado, el docente reconoció su responsabilidad en los hechos y el juez del distrito Centro, Leonardo Feans, dictó una sentencia de 12 años de cárcel por considerarlo autor de los delitos de tenencia de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravada por la participación de menores de 13 años, producción de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravada por la participación de menores de 13 años, abuso sexual con acceso carnal (2 hechos) y amenazas (2 hechos), todo en concurso real.
El magistrado ordenó también que los datos de ADN del profesor de música sea registrado en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
En pocas palabras
- Profesor condenado: un docente de música recibió 12 años de prisión efectiva por abuso sexual infantil y amenazas.
- Modalidad delictiva: suministraba fármacos a una menor para abusarla sexualmente y grabar videos.
- Pruebas y sentencia: confesó otros hechos, se encontraron material de abuso sexual infantil (MASI) y fue registrado en el Banco de Datos Genéticos.