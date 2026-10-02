Profesor de música, abusador y pedófilo: el caso que conmocionó en Salta

La Policía de Salta logró la detención del docente.

La investigación contra el profesor pedófilo de Salta

En la investigación judicial se logró reconstruir que el profesor le suministraba fármacos a la menor de edad y, luego de invitarla a consumirlos, sacaba provecho de su vulnerabilidad para abusarla sexualmente y grabar un video, que posteriormente envió al celular de la damnificada.

El hombre, además, confesó otro hecho cometido bajo la misma modalidad para drogar y violar a una mujer, mientras que amenazó a las víctimas y los investigadores encontraron material de abuso sexual infantil (MASI) en su domicilio.

El profesor fue condenado por varios delitos vinculados a la pedofilia. Imagen ilustrativa.

A través de un juicio abreviado, el docente reconoció su responsabilidad en los hechos y el juez del distrito Centro, Leonardo Feans, dictó una sentencia de 12 años de cárcel por considerarlo autor de los delitos de tenencia de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravada por la participación de menores de 13 años, producción de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravada por la participación de menores de 13 años, abuso sexual con acceso carnal (2 hechos) y amenazas (2 hechos), todo en concurso real.

El magistrado ordenó también que los datos de ADN del profesor de música sea registrado en el Banco Nacional de Datos Genéticos.