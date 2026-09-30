Un docente mendocino entre los 3 seleccionados para el premio "Directores que Transforman"

"Se trata de un premio al trabajo pedagógico", explicó el director al referirse a la distinción, que busca reconocer a quienes desarrollan proyectos educativos con impacto en sus comunidades.

Los 3 finalistas recibirán una beca de formación para fortalecer sus capacidades de gestión y liderazgo. Además, el proyecto que resulte ganador recibirá un fondo de $5 millones para implementar o fortalecer una iniciativa de mejora en su escuela.

Pero para Bizzotto, el reconocimiento tiene un significado que va más allá del premio. Su historia con la Luis María Drago comenzó cuando era maestro y continuó cuando asumió la dirección.

Yo siempre seré un maestro rural, esa es mi vocación Yo siempre seré un maestro rural, esa es mi vocación

Una comunidad escolar cada vez más pequeña

La escuela Luis M. Drago es una comunidad pequeña, apenas asisten 69 alumnos y casi todos viven a más de 2km. Imagen de Google

La Luis María Drago es hoy una escuela pequeña. Hace entre 10 y 15 años tenía alrededor de 170 alumnos y actualmente concurren 69. Detrás de esa disminución hay una transformación de la zona que excede a la propia institución.

Según explicó Bizzotto, la sequía y el abandono de muchas fincas que dejaron de producir modificaron la vida de la comunidad. Las familias comenzaron a irse y con ellas también se fueron muchos chicos que hasta entonces asistían a la escuela.

De los 69 estudiantes que permanecen, 54 viven a más de 2 kilómetros de la institución, en puestos rurales o fincas que en algunos casos no cuentan con servicios básicos como agua corriente. Para garantizar que puedan llegar a clases, la escuela gestionó y coordinó cinco recorridos de transporte escolar.

La realidad de esos alumnos también forma parte del trabajo cotidiano de Bizzotto y de su equipo. En una comunidad rural, la tarea de la escuela muchas veces excede las paredes del edificio y obliga a buscar respuestas para problemas que afectan directamente la posibilidad de estudiar.

El transporte, indispensable para llegar a la escuela

Una de las tareas del director es gestionar las líneas de colectivo para que los chicos lleguen a la escuela. Imagen de Google

Entre las iniciativas impulsadas durante su gestión aparecen mejoras en la infraestructura y servicios para la comunidad. Bizzotto gestionó una sala de primeros auxilios, el cierre perimetral del predio, la conformación de la cooperadora escolar y subsidios municipales. También promovió campañas para reunir ropa y calzado destinados a las familias de la zona.

En el trabajo pedagógico, desarrolló junto con los alumnos un proyecto de hidroponía en articulación con el INTA. La iniciativa llegó hasta la instancia nacional de las Ferias de Ciencias y se convirtió en una de las experiencias que forman parte de la tarea que desarrolla la institución.

También implementó un sistema de reconocimiento para los estudiantes con asistencia perfecta, una estrategia que permitió incrementar la asistencia escolar entre un 60% y un 70%.

Bizzotto destacó especialmente el papel de las familias y de los vecinos en cada una de estas iniciativas. Para el director, los logros de la escuela no pueden explicarse solamente por el trabajo de quienes están dentro del edificio.

A pesar de que la matrícula se redujo de manera marcada y de que el contexto rural cambió, la Luis María Drago continúa funcionando como un punto de referencia para quienes permanecen en Colonia Gómez. Y Bizzotto, que sigue definiéndose como docente rural, sostiene todos los días ese vínculo: desde Maipú hasta San Martín y de regreso, con 120 kilómetros de ruta como parte de su rutina.